Apple sembra intenzionata a scongiurare eventuali indisponibilità dei suoi prossimi smartphone della serie iPhone 14, con un occhio di riguardo per i modelli più costosi della gamma.

Secondo una recente indiscrezione il colosso di Cupertino avrebbe stretto accordi con un nuovo fornitore di componenti per evitare il rischio di non riuscire a soddisfare la domanda per i prossimi iPhone 14 Pro e Pro Max.

Apple cerca di ridurre i rischi legati alla catena di approvvigionamento con un nuovo fornitore

Secondo quanto riportato su Twitter dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe stretto un accordo con l’azienda cinese SG Micro per la fornitura del componente PMIC che gestisce il processo di alimentazione dell’iPhone 14.

I componenti prodotti da SG Micro avrebbero soddisfatto gli standard qualitativi richiesti da Apple per i suoi iPhone più costosi.

Quella di diversificare le forniture è al momento una delle strategie più seguite dai produttori di beni tecnologici, poiché i costi dei componenti sono aumentati a causa dell’inflazione e i problemi di approvvigionamento rappresentano ancora una minaccia.

iPhone 14 Pro e Pro Max saranno i modelli più redditizi per Apple e quindi le loro scorte non dovranno mai esaurirsi.

