A un paio di mesi di distanza dal rilascio della beta 1 agli sviluppatori, Apple ha finalmente avviato il rilascio, su tutti i dispositivi compatibili, di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, software per HomePod 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 Monterey.

Come era prevedibile, il colosso californiano sta concentrando la maggior parte dei propri sforzi sulle prossime versioni di tutti i propri sistemi operativi, mobili e non: questi aggiornamenti intermedi, infatti, portano con sé solo tanti bugfix e ottimizzazioni. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Nuovi aggiornamenti da Apple: tutte le novità di iOS, iPadOS e tvOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5

Come anticipato in apertura, Apple ha da pochi minuti avviato il rilascio globale per tutti i dispositivi compatibili dei nuovi iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, software per HomePod 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5 Monterey.

Tutto il ciclo di beta non ha messo in evidenza particolari novità per queste versioni dei sistemi operativi della mela morsicata: Apple si è infatti concentrata nel risolvere tutti i bug finora presenti per aprire, al meglio, le strade verso il rilascio dei nuovi iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 e macOS 13 Ventura.

iOS e iPadOS 15.6

La build in distribuzione è contrassegnata dal codice 19G71, sia per la nuova versione di iOS che per la nuova versione di iPadOS ed è la medesima distribuita in qualità di Release Candidate 2 (RC 2) la scorsa settimana. Come è possibile apprezzare dalla schermata successiva, il nuovo aggiornamento per gli iPhone (dal 6s in poi) e iPad compatibili si concentra sulla risoluzione di bug; il changelog fornito, infatti, recita che “iOS 15.6 include miglioramenti, risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza”.

watchOS 8.7

Il nuovo aggiornamento di watchOS, in distribuzione su tutti gli Apple Watch compatibili (dal 3 in poi) è accompagnato dal seguente changelog: “L’aggiornamento include miglioramenti, risoluzioni di problemi e importanti aggiornamenti di sicurezza”.

tvOS 15.6 e software per HomePod 15.6

La nuova versione del software per i dispositivi HomePod di casa Apple è forse quello che riceve le novità più grosse: da ora, Siri riceve il supporto al riconoscimento vocale in Cinese Mandarino, Cantonese e Giapponese; non mancano i classici miglioramenti sotto al cofano a prestazioni e stabilità, apportati anche con il nuovo aggiornamento di tvOS per le Apple TV compatibili.

Con questo aggiornamento, secondo le note di rilascio di Apple, viene corretto un problema con la scheda Safari e viene aggiunta un’opzione che consente di controllare lo stato di riproduzione di un evento sportivo in corso tramite l’app TV. Anche in questo caso, vengono segnalati i classici miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del sistema.

Come installare le nuove versioni software su tutti i dispositivi compatibili

Installare i nuovi aggiornamenti in fase di rilascio da parte di Apple è molto semplice e, naturalmente, completamente gratuito. Per iOS e iPadOS, infatti, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” sul proprio iPhone o iPad, e verificare la disponibilità dell’aggiornamento da installare via OTA. Per quanto concerne macOS, invece, l’aggiornamento è accessibile andando nel menu Apple dal proprio Mac e seguendo il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software”.

L’aggiornamento di watchOS, invece, si può effettuare attraverso l’app Watch presente sul proprio iPhone: in questo caso, per effettuare l’aggiornamento, è necessario che la batteria dell’Apple Watch da aggiornare abbia almeno il 50% di carica residua e che il dispositivo sia vicino all’iPhone. Infine, tvOS può essere aggiornato andando nelle Impostazioni della propria Apple TV e scegliendo l’opzione relativa agli aggiornamenti presente nel sottomenu Sistema. È possibile anche attivare gli aggiornamenti automatici.

