Dopo il periodo di test delle versioni Beta riservate agli sviluppatori, Apple sta rendendo disponibile per tutti le beta pubbliche di macOS 13 Ventura, iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e HomePod Software 16 (disponibile solo per la versione mini, anche se non sono chiare al momento le novità implementate). Inoltre l’azienda sta rilasciando anche una versione Beta 3 rivista per gli sviluppatori.

Beta pubblica macOS 13 Ventura

La build rilasciata è la numero 22A5295i il cui obbiettivo principale è rivolto alle funzioni di continuità fra Mac, iPhone e iPad. macOS 13 porta sui Mac la funzione Stage Manager che permetterà agli utenti di organizzare i propri flussi di lavoro fra app e finestre, inoltre vengono aggiunte due nuove app stock, Orologio e Meteo.

Per quanto riguarda la collaborazioni vengono aggiunte le seguenti funzionalità:

L’app Messaggi permette di inoltrare inviti alla collaborazione di modo che tutti i partecipanti vengano automaticamente aggiunti al foglio di lavoro o al documento; si potranno visualizzare in tempo reale le modifiche apportate dagli utenti

iCloud Share Photo Library permette di condividere la libreria di foto con la propria famiglia, concedendo a tutti gli stessi permessi per aggiungere, modificare, aggiungere ai preferiti o eliminare foto

gruppi di schede condivise in Safari, consente di condividere una serie di schede con gli amici, ognuno potrà aggiungere le proprie schede e vedere gli aggiornamenti al lavoro svolto in tempo reale.

Beta pubbliche iOS 16 e iPadOS 16

Anche in questo caso Apple ha rilasciato contestualmente una versione aggiornata della Beta 3 rivolta agli sviluppatori con numero build 20A5312j.

Per quanto riguarda le beta pubbliche di iOS 16 e iPadOS 16 le novità principali riguardano la schermata di blocco in cui fanno capolino i widget e la riprogettazione delle notifiche che ora verranno visualizzate dal basso.

In più è ora disponibile un nuovo lettore musicale più grande, che consente agli utenti di personalizzare la schermata di blocco con colori, caratteri e aspetto unici, aggiungendo musica e anteprime dei podcast sulla schermata di blocco.

Beta pubblica watchOS 9

Per quanto riguarda la Beta pubblica di watchOS 9, questa espande e migliora le funzioni di monitoraggio del sonno, vengono aggiunte le fasi del sonno consentendo all’orologio di monitorare se l’utente si trova in fase REM o di sonno profondo. Inoltre supporta l’app Farmaci per gestire e ricevere promemoria sulle medicine.

Sono stati aggiunti quattro nuovi quadranti: Lunar, Playtime, Metropolitan e Astronomy.

L’app ECG è ora in grado di monitorare per quanto tempo un utente è eventualmente stato in fibrillazione arteriale; lato sportivo vengono aggiunti allenamenti personalizzati all’app Allenamento. Altre nuove funzionalità includono un’API CallKit per rispondere alle chiamate VOIP su Apple Watch, Apple Watch Mirroring per controllare lo smartwatch tramite iPhone, e aggiornamenti per le app Promemoria e Calendario.

Infine Apple sta aggiungendo il supporto alla tastiera QWERTY per più lingue per Apple Watch serie 7, e la nuova tecnologia QuickType con watchOS 9.

Beta pubblica tvOS 16

La build di tvOS rilasciata è la numero 20J5328g e comprende le seguenti novità:

aggiunta la compatibilità con i controller Nintendo Switch

aggiunto il supporto HDR10+

nuove anteprime dei video nella parte superiore della scheda AppleTV+ rendono più semplice scoprire nuovi contenuti

Apple Fitness+ farà ora apparire sullo schermo, durante i momenti chiave dell’allenamento, le metriche di intensità per aumentare la motivazione; le intensità disponibili sono Facile, Moderata, Difficile e All Out

Come installare le Beta pubbliche

Come ogni volta, il consiglio è sempre quello di evitare l’installazione sui vostri dispositivi principali, visto che è comunque sempre presente il rischio di incorrere in bug e problematiche varie, anche se le versioni pubbliche dovrebbero essere un po’ più stabili delle beta rilasciate in precedenza per gli sviluppatori. Qualora foste interessati, tutte le versioni sopra citate possono essere installate via OTA attraverso l’apposita voce nelle impostazioni di sistema, presumendo che facciate già parte del programma di beta test dell’Apple Developer Center. In alternativa potete rivolgervi all’Apple Beta Software Program e scaricare la versione software che vi interessa.

