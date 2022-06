Terminata la WWDC 2022, con tutti i nuovi sistemi operativi (iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, HomePod 16 e macOS 13) e le tante novità annunciate, Apple torna al lavoro su quanto lasciato in sospeso, in questo caso su iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7, HomePod 15.6 e macOS 12.5 Monterey. di cui proprio oggi rilascia le Beta 3 per gli sviluppatori.

Si tratta dunque di un ulteriore passo di avvicinamento verso la versione stabile ormai in dirittura d’arrivo. Per il momento, pare che non ci siano novità da segnalare, se non correzioni di bug e miglioramenti vari delle prestazioni. Ma scopriamone di più.

Apple rilascia le Beta 3 di iOS, iPadOS e tvOS 15.6, watchOS 8.7 e macOS 12.5

Lo stesso discorso effettuato per la precedente tornata di aggiornamenti, quello relativo alla Beta 2 pubblicate quindici giorni fa, vale anche in questo caso per le Beta 3 di iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, watchOS 8.7, HomePod 15.6 e macOS 12.5 Monterey. Non ci sono al momento particolarità da segnalare relative a novità software e funzioni rilevanti. D’altronde, e questo vale praticamente sempre, versioni intermedie come queste servono più che altro a correggere qualche bug e problema rilevato nelle tornate precedenti. Per inciso, e senza starle a citare tutte, la nuova build di iOS e iPadOS 15.6 beta 3 è la 19G5046d, che va a sostituire la 19G5037d.

Nel caso in cui emergano maggiori dettagli e novità ve lo faremo presente aggiornando questo articolo. Per il resto, vi ricordiamo come al solito che per scaricare tutte le ultime build rilasciate, riservate agli iscritti al programma di test, è necessario rivolgersi all’Apple Developer Center o scaricare il relativo aggiornamento OTA se già eseguite il software beta.

In ogni caso, nel giro di poche ore (o al massimo qualche giorno) arriveranno anche le versioni pubbliche, che saranno disponibili sull’Apple Beta Software Program. Concludiamo con il consueto monito: non installatele sui vostri dispositivi principali se non volete incorrere in eventuali problemi o perdite di dati; a dirlo siamo sia noi che la stessa Apple.

