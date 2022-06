Durante il keynote di apertura della WWDC 2022, Apple ha presentato due nuovi computer portatili della serie MacBook, dotati del nuovissimo chip Apple Silicon M2, anch’esso protagonista della serata.

I nuovi MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 sono già pre-ordinabili su Amazon (venduti e spediti direttamente dal colosso dell’e-commerce), in offerta, ad un prezzo di oltre 100€ più basso rispetto ai prezzi di listino ufficiali.

MacBook Air M2 e MacBook Pro 13 con M2 già in offerta su Amazon

Come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, Apple ha presentato il nuovo chip Apple Silicon M2, una soluzione che migliora le prestazioni del predecessore Silicon M1 del 18% lato CPU e del 35% lato GPU.

Il nuovo chip è stato subito piazzato all’interno di due nuovi prodotti o, a volere essere precisi, di un nuovo prodotto e mezzo. Questo perché il nuovo MacBook Pro M2 altro non è che il MacBook Pro 13 con M1 presentato nel 2020 con novità sotto al cofano, tra cui, appunto, il nuovo chip M2.

Discorso diverso per quanto concerne, invece, MacBook Air M2, un notebook che si rifà il look guadagnando un display più ampio e con bordi più sottili, il notch e, soprattutto anche il chip M2. Dal punto di vista estetico e della dotazione di porte il nuovo portatile “d’ingresso” della gamma MacBook di Apple si allinea ai ben più prestanti MacBook Pro 14 e MacBook Pro 16.

La nota che, probabilmente, ha fatto un po’ storcere il naso alla community è quella riguardante i prezzi a cui il colosso californiano ha deciso di piazzare i due nuovi prodotti: per accaparrarsi il nuovo MacBook Air M2 serviranno 1529€ (per la versione 8+256 GB e GPU a 8-core) o 1879€ (per la versione 8+512 GB e GPU a 10-core); per il Pro M2 da 13 pollici, invece, serviranno 1629€ (per la versione 8+256 GB) o 1859€ (per la versione 8+512 GB); in entrambi casi, la GPU è a 10-core.

A rendere queste due novità più allettanti ci pensa Amazon che, da subito, li rende pre-ordinabili a prezzi molto interessanti, scontando i portatili, in entrambe le versioni, di oltre 100€.

Stando a quanto riportato da Amazon sulle pagine dei prodotti, i nuovi MacBook Pro 13 e MacBook Air M2 saranno disponibili a partire dal 1 Settembre 2022 ma è possibile che vengano spediti prima qualora gli stock venissero anticipati.

