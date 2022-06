Nella serata di ieri si è tenuto il keynote di apertura dell’edizione 2022 della WWDC di Apple e, come era giusto che fosse, si è parlato soprattutto di novità software coinvolgenti tutti i sistemi operativi di Cupertino, con particolare riferimento agli aggiornamenti iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

Naturalmente, quest’edizione della Apple Worldwide Developers Conference ha avuto anche dei grandi protagonisti hardware, vale a dire gli ampiamente anticipati e attesissimi chip Apple Silicon M2 ed Apple MacBook Air M2 (cui si è affiancato un mero aggiornamento tecnico del vecchio MacBook Air 13″), ma in questa sede ci occupiamo degli annunci software, con particolare riferimento al discorso della disponibilità delle nuove versioni.

iOS 16 e iPadOS 16: Apple rilascia le prime Beta per sviluppatori

Nessuna delle nuove versioni dei sistemi oeprativi della mela morsicata è già disponibile per tutti, tuttavia questo non vuol dire che dovremo attendere mesi e mesi per scorprirne e toccarne con mano le novità.

Partendo da iOS 16 e iPadOS 16, ovvero gli OS degli iPhone e degli iPad, le versioni stabili dei due aggiornamenti verranno rilasciate soltanto il prossimo autunno — con il primo che ovviamente debutterà sui nuovi iPhone 14 —, mentre per le prime build beta pubbliche sarà sufficiente attendere il prossimo mese. Discorso nettamente diverso per gli sviluppatori iscritti al programma Apple Developer Program, i quali possono avere accesso in anteprima alle prime beta già dalla serata di ieri: non devono fare altro che recarsi su developer.apple.com. A iscrizione avvenuta, le beta saranno disponibili over the air (OTA). Trattandosi di primissime build, sono pensate solo per scopi di test e per preparare le app al lancio autunnale, dunque se ne sconsiglia l’utilizzo sui dispositivi principali.

Per quanto riguarda le novità, ricordiamo che iOS 16 ha portato una schermata di blocco rinnovata e personalizzabile, oltre a tante novità per Messaggi, Safari e Mail, Testo attivo e Ricerca visiva. Quanto ad iPadOS 16, si segnalano punti di contatto importanti con macOS 13, con Stage Manager per il multitasking, app Meteo, Collaboration e le app rinnovate. Per maggiori dettagli su iOS 16, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

macOS 13 Ventura, watchOS 9 e tvOS 16: prime beta per Apple Developer Program

Un discorso identico a quello appena fatto può essere ripetuto per i nuovi macOS 13 Ventura, watchOS 9 e tvOS 16.

Complice il lancio del chip Silicon M2 e del nuovo MacBook Air, macOS 13 Ventura è stato uno dei grandi protagonisti della conferenza di ieri sera. La nuova release del sistema operativo dei Mac introduce tante novità interessanti riassumibili in Stage Manager, Continuity, Safari, Mail e Messaggi e tanto altro. In questa sede ci interessa segnalarvi che anche in questo caso il rilascio della versione stabile del nuovo aggiornamento è prevista per il prossimo autunno, la prima beta pubblica arriverà a luglio 2022, mentre già da ieri sera è disponibile la prima beta in anteprima per gli iscritti Apple Developer Program. Una volta installato il profilo apposito, la beta è scaricabile alla stregua di un normale aggiornamento di sistema.

Passando a watchOS 9, Apple ha parlato di nuove watch face, ma ha soprattutto insistito molto sull’aspetto della salute. Per maggiori dettagli, trovate il nostro articolo dedicato a questo link. Gli sviluppatori interessati a condurre test sulla beta disponibile da ieri sera devono scaricare il profilo di configurazione dall’Apple Developer Center e poi procedere come per installare un normale aggiornamento, vale a dire tramite la companion app installata sul proprio iPhone (assicurandosi di avere almeno il 50% di batteria residua prima di procedere).

Infine, durante il keynote Apple ha praticamente ignorato tvOS 16, tuttavia l’aggiornamento esiste e gli sviluppatori possono già provarlo scaricando un profilo sulla Apple TV tramite Xcode. Le novità introdotte possono essere sintetizzate così:

Connettività cross-device Integra la tua app tvOS con la tua app iOS, iPadOS o watchOS per sbloccare nuove esperienze su Apple TV. Per esempio, puoi ricevere allenamenti più personalizzati su Apple TV sulla base dei dati dei sensori di movimento di Apple Watch, mostrare informazioni in tempo reale su iPhone mentre i contenuti multimediali vengono riprodotti nella tua app su Apple TV o includere più schermate per il gameplay. Supporto multi-utente Rende più facile per le persone godersi l’app Apple TV con una migliore integrazione del sistema per i profili utente. Con le credenziali archiviate in un portachiavi condiviso, gli utenti non dovranno accedere e scegliere il proprio profilo ogni volta che avviano l’app. SwiftUI per tvOS

Personalizza l’interfaccia della tua app e offri ancora più funzionalità con SwiftUI. Crea stili ed effetti personalizzati per i pulsanti che identificano il tuo design, sfrutta le gesture standard, come Tap&Touch, e aggiungi coerenza alle interazioni con le API Focus.

