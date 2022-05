Xiaomi e Amazon annunciano oggi la disponibilità in Italia della nuova linea di smart TV Xiaomi TV F2 Series che integra la piattaforma Fire TV.

Disponibili nei formati 43, 50 e 55 pollici con un’elegante struttura in metallo e doppi supporti, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV presenta un design con cornici sottili e offre definizione 4K con MEMC a 60Hz, inoltre le tecnologie DTS- Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD creano un effetto surround di livello cinematografico.

Xiaomi presenta le nuove Smart TV con Fire TV integrato

Grazie all’integrazione di Fire TV, Xiaomi TV F2 Series offre una schermata iniziale personalizzata che consente di visualizzare un’ampia scelta di intrattenimento. Gli utenti possono godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora.

Il telecomando vocale incluso con integrazione di Amazon Alexa permette di cambiare canale, lanciare applicazioni, cercare titoli, riprodurre musica e controllare dispositivi domestici della smart home con la propria voce. La serie F2 di Xiaomi TV supporta anche Apple Airplay che consente di trasmettere direttamente dai dispositivi mobili iOS.

Disponibilità e prezzi delle Xiaomi TV F2 con Fire TV

Le smart TV della serie Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata sono disponibili da oggi su Amazon ai seguenti prezzi promozionali di lancio:

