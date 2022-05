Apple ha da poco rilasciato agli sviluppatori la build RC (Release Candidate) di iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 Monterey, tvOS 15.5 e HomePod 15.5; le build sono già disponibili al download via OTA.

In leggero ritardo rispetto alle tempistiche canoniche, la casa di Cupertino ha rilasciato una nuova di aggiornamenti in anteprima per tutti i suoi sistemi operativi, mobili e non; queste build chiamate Release Candidate (ovvero quelle candidate al rilascio) verranno poi rilasciate sul canale stabile la settimana prossima, a poco più di un mese dall’inizio del ciclo di beta, al netto di sorprese quali bug gravi o malfunzionamenti.

Tutte le novità delle RC dei nuovi sistemi operativi di Apple

Il percorso di sviluppo dei prossimi iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 Monterey, tvOS 15.5 e HomePod 15.5 è passato per 4 beta prima di giungere alle versioni praticamente definitive, fasi in cui sono state implementate le novità più significative.

Le build RC, solitamente, costituiscono una sorta di ottimizzazione in vista del rilascio pubblico che, come anticipato, solitamente avviene la settimana successiva al loro rilascio.

Andiamo a scoprire tutte i dettagli di queste build RC rilasciate per i vari sistemi operativi iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, HomePod e macOS.

Apple rilascia la RC di iOS 15.5 e iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS e HomePod 15.5

Le build release candidate di tutti questi sistemi operativi non presentano ulteriori novità rispetto a quelle trapelate in precedenza con le versioni beta e di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane:

I nuovi aggiornamenti per iPhone, iPad, Apple TV, HomePod ed Apple Watch vanno comunque a modificare il numero di build:

Per iOS 15.5 e iPadOS 15.5 è stata rilasciata la build 19F77 (la precedente era la 19F5070b ).

(la precedente era la ). Per tvOS 15.5 e HomePod 15.5 è stata rilasciata la build 19L6570 (la precedente era la 19L5569a ).

(la precedente era la ). Per watchOS 8.6 è stata rilasciata la build 19T572 (la precedente era la 19T5570a).

Apple rilascia la RC di macOS 12.4 Monterey

Anche per quanto concerne il sistema operativo per i propri computer mac, Apple ha rilasciato la build release candidate del prossimo macOS 12.4 Monterey.

La nuova build risponde al numero 21F79 e va a sostituire la precedente 21F5071b.

Sembra scontato, ma anche in questo caso non sono state finora riscontrate ulteriori novità rispetto a quelle scovate con le precedenti beta.

Come provare le RC dei vari sistemi operativi

Per provare le versioni RC dei vari sistemi operativi, in rilascio via OTA a tutti gli sviluppatori e ai beta tester pubblici, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina dedicata del supporto Apple ma vi sconsigliamo l’installazione nel caso in cui si tratti del vostro dispositivo principale (alla fine l’attesa per la versione definitiva è solo di una settimana).

Qualora i tester non segnalassero la presenza di bug importanti all’interno di tutte le varie Release Candidate, rilasciate nella serata di ieri da Apple, esse stesse potrebbero diventare le versioni definitive dei vari sistemi operativi che verranno rilasciate al pubblico, in versione stabile, la prossima settimana.

