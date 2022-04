Dopo i nuovi notebook da gaming Dell e Alienware con AMD Ryzen 6000, il Latitude 9330 e le workstation mobili Precision 7670 e 7770, Dell presenta sul mercato italiano il nuovo Dell XPS 13 Plus, un gioiellino annunciato al CES 2022 di Las Vegas che ora è disponibile all’acquisto anche da noi.

Parliamo dell’XPS 13 con la “touchbar”, quel modello dal design decisamente più futuristico rispetto agli altri XPS, i 15, anch’essi disponibili ora in Italia, tutti quanti con i nuovi processori Intel di 12esima generazione. Ecco i dettagli, le versioni e i prezzi.

Dell XPS 13 Plus: peculiarità, versioni e specifiche

Poco più di un mese fa debuttavano sul mercato statunitense i nuovi Dell XPS 15 e 17 2022 coi processori Intel di 12esima generazione. E oggi arriva in Italia quello che è forse il modello più atteso della nuova famiglia di portatili del produttore a stelle e strisce, il nuovo Dell XPS 13 Plus, quello col design futuristico e con la touchbar annunciato allo scorso CES 2022, come dicevamo.

Rispetto agli altri XPS 15 e 17, il Nostro si presenta infatti con forme piuttosto minimali e futuristiche, con una scocca in alluminio, una tastiera a filo e trackpad invisibile alla vista che al posto del classico clic “fisico” lo emula tramite feedback tattile à la Apple.

Ma a parte l’estetica Dell XPS 13 Plus spicca anche per la dotazione, s’intende. In Italia è possibile sceglierlo in due configurazioni di base: quella con Intel Core i5-1240P o con Intel Core i7-1260P, in entrambi i casi con scheda grafica Intel Iris Xe.

La versione i5 è configurabile con 8 GB di RAM LPDDR5 (tutte quante a doppio canale) e 512 GB di SSD PCIe NVMe M.1 Gen 4, mentre la variante i7 permette di montare 16 o 32 GB di RAM e 1 o 2 TB di SSD.

Discorso display, da 13,4 pollici di diagonale e rapporto 16:10, Dell XPS 13 Plus offre altrettanta possibilità di scelta per cucirselo addosso al meglio. Si parte con uno schermo Full HD+ (1920 x 1200 pixel) non touchscreen, antiriflesso e con luminosità massima pari a 500 nit, per arrivare al pannello OLED da 3,5 K (3456 x 2160 pixel) touchscreen, antiriflesso e con luminosità di 400 nit, o addirittura alla versione Ultra HD+ (3840 x 2400 pixel), anche in questo caso touchscreen, antiriflesso ma con luminosità massima di 500 nit.

Per il resto, c’è da sottolineare la possibilità di scelta per Dell XPS 13 Plus fra Windows 11 Pro e Windows 11 Home, la presenza di 2 porte Thunderbolt 4 (USB C con DisplayPort e alimentazione), dell’adattatore da USB C a USB A e di quello da USB C a jack audio da 3,5 mm, di una fotocamera HD RGB a 720p a 30 fps (a infrarossi a 400p e 30 fps), di due altoparlanti stereo (tweeter + woofer) da 4 W in totale, del Bluetooth 5.2, della scheda wireless Intel Kille Wi-Fi 6 e di una batteria a 3 celle da 55 Wh.

I nuovi Dell XPS 15 nei dettagli

XPS 13 Plus a parte, Dell ha lanciato in Italia anche la versione aggiornata di Dell XPS 15, notebook di fascia medio-alta che si presenta anche in questo caso con varie configurazioni, e ovviamente processori Intel Core di dodicesima generazione.

Si parte dalla versione con Intel Core i5-12500H per arrivare alla più potente Intel Core i9-12900HK, passando per la versione intermedia con Intel Core i7-12700H. Se per la prima è possibile scegliere solo la scheda video Intel Iris Xe come opzione grafica, per la versione i7 è possibile optare sia per una NVIDIA GeForce RTX 3050 che per una RTX 3050 Ti, unica opzione quest’ultima per la configurazione con Intel Core i9.

Lato memorie, i nuovi Dell XPS 15 sono personalizzabili con 16, 32 o 64 GB di memoria RAM DDR5 a doppio canale e con SSD PCIe NVMe M. 2 da 512 GB, 1 o 2 TB. Ultime ma non per importanza le opzioni per gli schermi, da 15,6 pollici: si parte da un classico pannello Full HD (1920 x 1200 pixel) fino ad arrivare alle versioni OLED touchscreen da 3,5 K e 4K.

Prezzi e disponibilità di Dell XPS 13 Plus e XPS 15

Entrambi i nuovi notebook di Dell, come anticipato, sono ora disponibili in Italia, acquistabili sul sito web di Dell e, presto anche presso gli altri distributori come Amazon et similia.

Dell XPS 13 Plus costa 1.649 euro scegliendo la configurazione più economica e arriva a 2.711,22 euro con la versione al vertice con Intel Core i7, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB e schermo 4K.

Dell XPS 15 parte invece da 1.879,01 euro nella configurazione base e arriva a 3.879 euro optando per la versione di punta con Intel Core i9-12900HK, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 64 GB di RAM, 2 TB di SSD e schermo 4K.

Per quest’ultimo e per il Dell XPS 17 (che in Italia non è stato ancora aggiornato coi nuovi processori Intel) c’è da considerare che è in vigore uno sconto sul sito web Dell, che permette di risparmiare fino a 650 euro sull’acquisto di un portatile XPS. Ad esempio, il modello al vertice di Dell XPS 15 costa ora 3.229 euro invece di 3.879, offerta in vigore fino a domani, 29 aprile.

