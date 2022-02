La 12° generazione di processori Intel Core, nota come Alder Lake, è una delle principali novità del mondo tech e punta a rivoluzionare il settore dei notebook proponendo un’architettura scalabile in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo. I nuovi processori Intel, infatti, si presentano sul mercato con una gamma molto articolata, con soluzioni pensate per ogni segmento del mercato laptop.

Intel ha diviso la 12° generazione di Intel Core per laptop in tre serie. C’è la serie H, pensata per garantire il massimo delle prestazioni, e poi ci sono le serie P e U, più bilanciate e in grado di abbinare prestazioni ed efficienza per i notebook più leggeri e sottili. Si tratta, quindi, di una gamma molto articolata, con tante opzioni a disposizione degli utenti che avranno la possibilità di scegliere le proposte Intel per registrare un netto salto in avanti, in termini di performance generali, rispetto alla generazione precedente.

Il futuro di Intel sarà pieno di novità e già nei prossimi mesi, con l’arrivo di tanti nuovi notebook con Intel Core di 12° generazione (ci sono più di 250 modelli in arrivo), per gli utenti ci sarà la possibilità di sperimentare con mano le potenzialità delle soluzioni sviluppate dall’azienda. I primi laptop con Intel Core di 12° generazione saranno disponibili ufficialmente a partire dal mese di marzo del 2022. Il lancio è, quindi, imminente. Vediamo i dettagli completi dei nuovi Alder Lake per laptop:

Prestazioni al top per ogni segmento con i nuovi Intel Core di 12° generazione per laptop

La nuova gamma di processori Intel Core “Alder Lake” per notebook arriva sul mercato con un’architettura scalabile e in grado di adattarsi alle esigenze di tutti i segmenti del mercato. Al vertice della famiglia di processori troviamo la serie H, destinata al segmento “Enthusiast” e caratterizzata da un PBP (Processor Base Power) di 45 W. C’è poi la nuova serie P, una delle principali novità della gamma Alder Lake, con un PBP di 28 W che punta al segmento Performance Thin & Light con l’obiettivo, quindi, di offrire ottime prestazioni anche in form factor più compatti e sottili.

A completare le proposte di Intel troviamo la serie U che si concentra sul segmento Modern Thin & Light per offrire ottime prestazioni e tanta efficienza energetica ai notebook più leggeri, pensati prevalentemente per un utilizzo in mobilità. La scalabilità della serie consente di optare per una versione con PBP da 15 W e per un’altra da 9 W. Con questa configurazione, Intel propone maggiori opzioni di scelta per gli utenti che potranno optare per il notebook più in linea con le proprie esigenze d’uso.

La serie P, in particolare, punta a conquistare uno spazio significativo del mercato notebook, proponendo soluzioni equilibrate e in grado di soddisfare esigenze più disparate, abbinando prestazioni e efficienza. Per questa serie c’è la possibilità di sfruttare fino a 14 Core (6 Core Performance + 8 Core Efficient in base alla nuova architettura ibrida realizzata da Intel) oltre alle potenzialità della GPU Iris Xe che supporta fino a 96 EU ed è in grado di gestire fino a 4 display in 4K in contemporanea. C’è il supporto anche alle memorie DDR5 e LPDDR5.

Un enorme salto in avanti generazione sia in termini di prestazioni che di efficienza

Con la 12° generazione di processori Intel Core per laptop, Intel anticipa un importante passo in avanti in termini di performance. In particolare, le performance in multi-thread, grazie all’architettura ibrida che consente di aumentare il numero di Core e l’efficienza, garantiscono un notevole passo in avanti rispetto alla 11° generazione ed anche rispetto alle proposte dei diretti concorrenti.

Il grafico qui di sotto ci mostra le potenzialità degli Intel Core i7-1265U e i7-1280P. Di particolare interesse è il salto in avanti in termini di prestazioni in rapporto al consumo energetico rispetto alle soluzioni precedenti i7-1195G7 e i9-11980HK. Le nuove proposte di Intel raggiungono il picco di prestazioni della generazione precedente con un consumo di energia molto minore e possono spingersi a livelli nettamente superiori permettendo di scegliere tra maggiore efficienza e maggiori prestazioni.

In generale, i benchmark proposti da Intel ci mostrano le grandi potenzialità della nuova serie Intel Core in termini di prestazioni. Il passo in avanti rispetto alla generazione presente è sostanziale ed evidente. I risultati confermano gli ottimi dati in attività come Photo Editing, 3D Rendering e Web Browing, Complessivamente, il nuovo Intel Core i7-1280P registra un ottimo +20% rispetto al predecessore i7-1195G7 staccando, nei benchmark forniti da Intel, anche le proposte di Apple, come l’M1 Pro, e di AMD, come il Ryzen 7 5800U.

Intel sottolinea, quindi, le eccellenti prestazioni per watt del nuovo processo Intel 7 su cui si basa la nuova gamma di processori di 12° generazione. In multi thread si punta ad offrire fino al 70% di prestazioni in più. Le immagini qui di seguito ci confermano i passi in avanti degli Alder Lake per laptop e le ottime performance della serie P.

La GPU Iris Xe è pronta per il gaming a 1080p senza compromessi

Da tenere d’occhio sono anche le prestazioni in gaming della GPU integrata Iris Xe. La parte grafica dei nuovi processori Intel Core di 12° generazione si difende degnamente e, in diversi contesti d’uso, non fa rimpiangere una più dispendiosa, dal punto di vista energetico, scheda video dedicata. In particolare, destinato particole interesse le prestazioni in gaming della nuova Iris Xe.

La GPU si presta al gaming a 1080p con un livello di frame rate ottimo, considerando l’assenza di una scheda dedicata. Il target dei 60 fps è alla portata e, con i giochi più leggeri pensati per il multiplayer online, è possibile raggiungere livelli anche superiori senza rinunciare ad un dettaglio grafico elevato. Sulla carta, i primi test della Iris Xe di Intel sono più che positivi.

Con i notebook dotati di processori con la nuova Iris Xe come GPU integrata ci sarà la possibilità di giocare con maggiore libertà, senza dover scendere a compromessi e, soprattutto, senza dover ridurre la risoluzione al di sotto del Full HD andando a pregiudicare l’esperienza visiva.

Pieno supporto a tutte le più recenti tecnologie e nuova piattaforma Intel Evo

La nuova famiglia Intel Core di dodicesima generazione offre pieno supporto alle tecnologie più recenti, in termini di connettività e Imaging. C’è il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2 oltre ad un possibile abbinamento con le soluzioni 5G di Intel per i laptop ultraportatili da utilizzare in mobilità. C’è anche il supporto Thunderbolt 4. Da notare la presenta di una IPU in grado di offrire prestazioni più che doppie rispetto alla generazione precedente e fino a 10 volte maggiori rispetto agli Intel Core di decima generazione.

Con il debutto della nuova gamma Intel Core di 12° generazione c’è anche il debutto della terza edizione della piattaforma Intel Evo pensata per certificare il raggiungimento di standard qualitativi molto elevati. In particolare, per ottenere questa certificazione, i laptop dovranno soddisfare requisiti stringenti in grado di garantire all’utente il raggiungimento di performance di alto livello sotto tutti i punti di vista.

I laptop Intel Evo, con la terza edizione della piattaforma, dovranno integrare nuove specifiche per ottenere la certificazione. Servirà la presenza di una CPU di dodicesima generazione ed anche il supporto al Wi-Fi 6E in grado di offrire una connettività ad altissime prestazioni anche in modalità wireless. Da notare, inoltre, che verrà richiesta una web integrata almeno Full HD. Complessivamente, sono in arrivo oltre 100 laptop Intel Evo che rispetteranno le specifiche della terza edizione della piattaforma.

Per la prima volta, la gamma Intel Evo includerà anche dispositivi con display pieghevoli e sistemi basati su processori Intel Core serie H di dodicesima generazione. L’accesso alla certificazione, sottolinea Intel, avviene tramite una serie di test che prevedono intensi carichi di lavoro, con condizioni di reale utilizzo per garantire il massimo delle performance.

La gamma completa dei nuovi Intel Core di 12° generazione per laptop

I nuovi Intel Core di 12° generazione arriveranno sul mercato su più di 250 laptop in arrivo nel corso del 2022. Per gli utenti ci saranno, quindi, opzioni su cui puntare praticamente per ogni fascia di prezzo e per ogni segmento di mercato. In totale, la gamma comprenderà 6 processori per la serie P e 10 processori per la serie U (5 con PBP a 15 W e 5 con PBP a 9 W).

