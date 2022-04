Dell sta per lanciare le nuove workstation mobili che hanno l’obiettivo di offrire prestazioni elevate senza sacrificare la portabilità. Le workstation mobili Dell Precision 7670 e Dell Precision 7770 saranno i notebook più potenti dell’azienda al momento del rilascio.

Per ottenere uno spessore di 2,5 cm per il modello 7670 da 16 pollici e di 2,87 cm per il 7700 da 17 pollici, la memoria DDR5 utilizza il nuovo design Compression Attached Memory Module (CAMM) che rispetto a SODIMM permette di utilizzare uno chassis più sottile senza sacrificare le prestazioni e facilitando la sostituzione della RAM.

Dell Precision 7670 e 7770 adottano moduli RAM DDR5

Dell offre entrambi i notebook con RAM DDR5-3600 fino a 128 GB in un’unica CAMM. Le velocità possono raggiungere i 4.800 MHz se si opta per una memoria inferiore (fino a 64 GB) tramite una singola CAMM o SODIMM a canale singolo o doppio. Se si opta per SODIMM, che può essere ECC e non, la RAM raggiunge un massimo di 64 GB DDR5-4800 su due canali.

Annunciata martedì, Dell Precision 7670 è la prima workstation mobile da 16 pollici di Dell. Misura 35,6 x 27,4 cm con due opzioni per lo spessore massimo. Il “telaio sottile” ha un’altezza di 2,5 cm, mentre il telaio “prestazioni” ha uno spessore di 2,77 cm. Naturalmente, anche la versione più sottile del Precision 7670 pesa meno di quella ad alte prestazioni: 2,60 contro 2,67 kg.

Nel caso di Precision 7670, uno chassis più sottile implica una scheda grafica meno impressionante e limitata a una RTX A1000 con 4 GB di GDDR6 o una RTX A2000 con 8 GB. Lo spessore extra di 0,11 consente al Precision 7670 più pesante di alloggiare RTX A3000 (12 GB), RTX A4500 (16 GB), RTX A5500 (16 GB) o RTX 3080 Ti (16 GB).

Dell Precision 7670 utilizza le stesse tecniche termiche indipendentemente dalle dimensioni del telaio e ciò include tabelle termiche selezionabili dall’utente, doppia presa d’aria e un paio di ventole con pale a polimeri liquidi che dovrebbero essere più spesse delle rivali e inviare aria in due direzioni diverse per un maggiore flusso d’aria.

Dell non ha specificato in che modo le opzioni della CPU sarebbero diverse tra i due modelli, tuttavia Dell Precision 7670 supporta una CPU Intel Core i9 di 12a generazione fino a 55 W con vPro (HX?).

Dell Precision 7670 e 7770 offrono la stessa selezione di porte: due porte Thunderbolt 4, una porta USB-C (USB 3.2 Gen 2), una porta HDMI 2.0a, una porta RJ-45 e un jack audio da 3,5 mm.

Forniti con un massimo di 4 TB, entrambi i notebook Dell supportano fino a 12 TB di spazio di archiviazione su tre slot PCIe 4.0 M.2 con supporto RAID 5, con la possibilità di accedere allo spazio di archiviazione senza smontare lo chassis tramite uno sportello apribile sul lato inferiore del notebook.

Dell 7670 offre un display 16:10 con una risoluzione che va da 1920×1200 a 3840×2400 per l’opzione OLED e un alimentatore da 180 W o 240 W per ricaricare la batteria da 93 Wh.

Dell Precision 7670 e 7770 includono anche numerose funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui ExpressResponse, che analizza il modo in cui l’utente utilizza le app per migliorare le prestazioni. Alcune funzionalità si trovano anche nei laptop aziendali Latitude di Dell, come la connessione a reti doppie e l’oscuramento automatico dello schermo quando qualcuno guarda alle spalle.

Dell non ha annunciato i prezzi per le workstation Precision 7670 e 7770, ma dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine di luglio.

