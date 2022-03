Dell XPS 15 e XPS 17 si aggiornano e ricevono i nuovi processori Intel di 12esima generazione. Le versioni 2022 sono state ufficializzate proprio oggi per il mercato statunitense, senza novità da segnalare a parte il dettaglio in questione.

Le versioni 2022 di Dell XPS 15 e XPS 17 nei dettagli

L’unica differenza che c’è coi modelli Dell attualmente in gamma, come anticipato, riguarda il fatto che a bordo di Dell XPS 15 e 17 arrivano i processori Intel Alder Lake, quelli di 12esima generazione per intenderci.

Si chiamano XPS 15 9520 e XPS 17 9720, vantano processori Intel di 12esima generazione (la serie H) a partire dal Core i5-12500H (con 12 core) fino al Core i9-12900HK (14 core) passando per il modello di mezzo Core i7-12700H (con 12 core anche lui). Le configurazioni arrivano fino a 64 GB di RAM (stavolta compatibili con le DDR5 a 4800 MHz) e a 4 TB di memoria interna, c’è la possibilità di scegliere fra schermi touchscreen a 3840 x 2400 pixel o a più datati 1920 x 1200 pixel non sensibili al tocco.

Fra i due, a parte le dimensioni, e al fatto che Dell XPS 15 si può scegliere anche in versione con schermo OLED touchscreen con risoluzion 3456 x 2160 pixel, cambiano le opzioni grafiche. Per entrambi ci sono le grafiche integrate dei processori Intel o una NVIDIA GeForce RTX 3050. Ma il modello con schermo da 15″ trova il suo vertice con la GeForce RTX 3050 Ti; Dell XPS 17 arriva fino alla RTX 3060.

Prezzi e disponibilità di Dell XPS 15 e 17 con Intel 12

Come scritto in esergo, entrambi i modelli sono stati ufficializzati oggi per il mercato statunitense. Ragion per cui non abbiamo ancora informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità italiana, ma sarà ormai questione di giorni.

Negli Stati Uniti Dell XPS 15 9520 e XPS 17 9720 sono disponibilità già da oggi (fa eccezione il modello da 17″ con la RTX 3060, che arriverà ad aprile) a partire da 1.449 e da 1.849 dollari, rispettivamente. Dunque, non resta che darvi l’appuntamento per i dettagli sul lancio italiano.

