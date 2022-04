Dell punta forte sulle nuove CPU della gamma Ryzen 6000 per notebook. Sono in arrivo, infatti, diversi notebook da gaming della serie Alienware equipaggiati con i nuovi processori di AMD (oltre che con le immancabili schede video dedicate RTX Serie 30 di Nvidia). Alcuni modelli della nuova gamma Alienware con CPU Ryzen 6000 sono già disponibili ed ordinabili anche dal sito ufficiale Dell. Si tratta di opzioni aggiuntive rispetto alle proposte dotate dei processori Alder Lake di Intel. Vediamo i dettagli completi:

I nuovi Alienware di Dell possono contare sulle CPU Ryzen 6000

I nuovi processori Ryzen 6000 per notebook sono stati presentati da AMD nelle scorse settimane mentre, negli ultimi giorni, sono arrivati anche nelle nuove varianti Pro. Grazie all’architettura Zen 3+ ed al processo produttivo a 6 Nm, i nuovi Ryzen 6000 promettono ottime prestazioni, con miglioramenti netti rispetto alla precedente generazione di CPU Ryzen anche in termini di efficienza e consumi. Tutti i principali OEM stanno, quindi, supportato la nuova gamma di processori AMD.

Anche i nuovi notebook Dell possono contare sui Ryzen 6000. È il caso, ad esempio, del nuovo Alienware m15, ordinabile anche in Italia nella versione AMD Edition. Questo notebook può contare sul Ryzen 7 6800H oppure sul Ryzen 9 6900 HX con la possibilità di configurare il dispositivo abbinando una RTX 3060, 3070 Ti oppure 3080. Nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, il nuovo Alienware m15 è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 1869 euro.

C’è anche l’Alienware m17, disponibile in Italia, per ora, in una sola configurazione (con Ryzen 7 6800H e RTX 3060) con un prezzo di partenza di 2.019 euro. La gamma Alienware è comunque in fase di aggiornamento. Nel corso delle prossime settimane, diverse nuove varianti dei notebook Alienware dovrebbero registrare l’introduzione delle CPU Ryzen 6000. Ulteriori aggiornamenti arriveranno, di certo, già nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i nuovi Alienware con CPY Ryzen 6000 potete dare un’occhiata al listino aggiornato in tempo reale sullo store di Dell, in attesa dell’arrivo su Amazon e negli store di altri rivenditori.

Non è ancora disponibile in Italia, invece, il Dell G15. Il portatile da gaming dell’azienda è già ordinabile negli USA con la possibilità di scegliere tra Ryzen 5 660H, Ryzen 7 6800H e Ryzen 9 6900 HX. Per quanto riguarda la scheda video si parte dalla NVIDIA RTX 3050 e si arriva fino alla 3070 Ti. Negli USA, il nuovo G15 con CPU Ryzen 6000 parte da appena 899,99 dollari anche se il prezzo tende a salire molto rapidamente scegliendo le configurazioni più potenti, sia lato CPU che lato GPU. Per il momento, il nuovo Dell G15 in versione “Ryzen Edition” è presente sullo store italiano di Dell ma non ancora ordinabile. Anche in questo caso, novità in tal senso dovrebbero arrivare a breve.

