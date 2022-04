Siamo abituati a considerare Apple – giustamente – come un brand dominatore di gran parte delle categorie di prodotti in cui si posiziona ma, indubbiamente, uno dei settori in cui il produttore ha incontrato non poche difficoltà a superare l’agguerrita concorrenza è quello degli smart speaker, dominato da Amazon con i suoi Echo e in parte da Google con i suoi dispositivi Nest.

HomePod non è riuscito a offrire un’esperienza tale da poterne giustificare l’acquisto neanche ai clienti più fedeli nonostante l’enorme presenza del produttore di Cupertino in altri settori, primo fra tutti iPhone.

Ecco che, esattamente un anno dopo la comparsa dei primi rumor a riguardo, tornano ad emergere le conferme sul progetto di un HomePod completamente rivoluzionato.

Rivoluzione HomePod

Stando a quanto dichiarato dall’affidabile informatore e analista Apple di Bloomberg, Mark Gurman, in un Q&A nella sua newsletter Power On, il colosso sarebbe pronto a invertire il senso di rotta in questa categoria grazie a un HomePod multifunzionale che combini le funzioni della Apple TV e una fotocamera per le chiamate FaceTime rendendolo, di fatto, un vero e proprio centro multimediale domestico attorno al quale i dispositivi smart della casa possano orbitare.

“D: Pensi che un nuovo HomePod o dispositivo domestico stia arrivando?*

R: Penso assolutamente che stia arrivando un nuovo HomePod, in particolare un dispositivo che combina HomePod, Apple TV e fotocamera FaceTime. Non credo che un grande HomePod autonomo sia ancora in fase di sviluppo, ma è più probabile che stia arrivando un nuovo HomePod mini. In ogni caso, il prodotto sarà probabilmente al centro dell’approccio di Apple, con i mini HomePod che lo circondano in tutta la casa.”

Lo scorso anno fu proprio Gurman il primo a riportare la notizia del nuovo HomePod e di come fosse ancora un progetto in fase di test in cui nulla era certo. Un anno dopo quel progetto è in fase di sviluppo e le intenzioni di Apple ormai sembrano chiare.

Dopo aver interrotto la produzione dell’HomePod originale, attualmente l’unico smart speaker in commercio del produttore di Cupertino è l’HomePod mini il quale ha fatto registrare numeri confortanti mossi in gran parte dal prezzo moderato. Sarà interessante osservare lo sviluppo di questa vicenda e se il nuovo HomePod riuscirà ad affermare la presenza di Apple anche in questo settore del mercato.

