Gli assistenti vocali sono ormai entrati prepotentemente all’interno delle nostre abitazioni, migliorando o semplificando anche le comuni operazioni quotidiane. Il taglio importante sui prezzi di vendita ha reso queste tecnologie alla portata di tutti, anche coloro che non presentano una vera e propria vena “nerd”. Il dispositivo più utilizzato ad oggi è probabilmente Alexa, reso fruibile nei vari dispositivi Amazon Echo, con prezzi che a volte scendono al di sotto dei venti euro. Proprio perchè quasi in ogni casa ne possiamo trovare uno oggi abbiamo deciso di mostrarvi una serie di funzioni, sette in particolare, che vi permetteranno di passare questo Natale 2020 lontano dai parenti in maniera più divertente e leggera.

L’epilogo era ovviamente inevitabile visto l’andamento dell’epidemia nel nostro paese, ma la tecnologia in questo caso sarà in grado di aiutarci. Scopriamo quindi insieme queste funzioni che probabilmente molti di voi non conosceranno.

Video sulle 7 funzioni di Alexa

Alexa salverà il nostro Natale 2020

A salvare il nostro Natale 2020 in solitudine e senza i nostri cari ci pensa Alexa con una serie di funzioni di cui non potrete fare a meno. Oggi vi spiegheremo come realizzare un ottima Ricetta o semplicemente videochiamare i vostri amici o parenti con un dispositivo Amazon Echo, cominiciamo.

Cambiare la parola di attivazione di Amazon Echo

La prima in realtà è una non funzione ma vi aiuterà a cambiare un po la routine quotidiana in caso siate siete stanchi di dover continuamente chiamare Alexa. Dall’applicazione scaricabile con il vostro smartphone potrete infatti andare a gestire la parola di attivazione di Amazon Echo.

Per compiere questa operazione ci basterà cliccare sulla voce dispositivi sulla home dell’app, cliccare su Echo e Alexa e scegliere il nostro dispositivo. Una volta cliccato si apriranno le impostazioni del nostro dispositivo e con uno scroll verso il basso troveremo la voce “parola di attivazione” dalla quale potremo scegliere una delle quattro opzioni. Queste sono : Alexa, Amazon, Echo o Computer, peccato solo che non si possa impostarne una personalizzata a nostro piacimento.

Chiamate o videochiamate con Alexa

Partiamo con prima funzione, che vi permetterà di diminuire le distanze con le persone che abbiamo a cuore. Tramite tutti i dispositivi Echo è infatti possibile effettuare chiamate e videochiamate, a patto chiaramente di effettuarle a chi utilizza un dispositivo di Amazon. Nel caso abbiate un dispositivo Echo Show o Spot sarà possibile effettuare una chiamata video in maniera nativa, senza ricorrere all’uso dello smartphone, necessario se utilizziamo un Dot.

Dopo numerosi tentativi ecco la soluzione migliore che abbiamo trovato per essere sicuri che funzioni. Per prima cosa dobbiamo ritornare alla pagina di configurazione del nostro Echo e accertarci che in “comunicazione” sia attiva la spunta su Chiamate e messaggi. Successivamente vi consigliamo di aggiungere l’indirizzo email di Amazon della persona che volete chiamare, per fare questo potete recarvi direttamente sulla rubrica del vostro smartphone. Se il contatto è un amico o un parente a cui siete soliti telefonare vi consigliamo di attivare la chiamata rapida Drop-in direttamente dalla scheda contatto nell’applicazione Alexa. Così facendo non verrà richiesto di rispondere ad ogni chiamata ma il collegamento avverrà in maniera automatica.

Attenzione inoltre che la modalità Drop-in deve essere attivata anche dal vostro interlocutore sulla vostra scheda contatto nella sua rubrica.

Ricette

Siamo ormai sotto Natale o comunque in una situazione in cui è meglio evitare di uscire di casa, allora perchè non farci aiutare da Alexa a cucinare qualche piatto gourmet. Attraverso la funzione ricette infatti avremo accesso all’intero catalogo di Giallo-Zafferano e potremo dilettarci in ogni tipo di preparazione. Verremo infatti aiutati passo passo durante la preparazione, venendo a conoscenza delle dosi, della difficoltà di preparazione e tutta una serie di informazioni utili sul piatto.

Se la vostra fantasia dovesse scarseggiare potrete anche chiedere ad Alexa di consigliarvi qualche ricetta, provando quindi qualcosa di nuovo che potrebbe stupirvi. Provate ad esempio a chiedere al vostro Echo la preparazione della torta di mele o qualche dolcetto natalizio, sarà divertente.

Riproduzione su più dispositivi

Non tutti hanno a casa un impianto stereo di livello, ma siamo sicuri che in pochi sanno che i dispositivi Echo possono essere collegati tra loro, diventando un unico grande speaker stereo. Anche per attivare questa terza funzione dovremo armarci del nostro smartphone e dell’applicazione Amazon Alexa.

La prima operazione da compiere una volta aperta è recarci su dispositivi e cliccare sul tasto + in alto a destra nella schermata. A questo punto verrà mostrata una tendina con tre opzioni, una di queste è “Combina Altoparlanti” ed è quella che bisogna selezionare. A questo punto avremo a disposizione tre modalità: Musica Multistanza, Home Theater e Coppia stereo che potrete selezionare in base alle vostre esigenze.

Modificare il Player Audio predefinito

Quasi tutti in questo 2020 utilizzano Spotify come servizio per ascoltare musica, ecco perchè potrebbe farvi piacere sfruttare il vostro abbonamento anche sui vostri dispositivi Echo. In pochi sanno infatti che è possibile modificare il Player Audio predefinito, scegliendo una serie di alternative che includono anche Apple Music e Deezer.

Per utilizzare la quarta funzione di Alexa ci basterà recarci in Altro -> Impostazioni -> Musica e cliccare sulla voce “Collega nuovo servizio”. A questo punto possiamo scegliere il servizio più adatto alle nostre esigenze e accertarci che sia utilizzato in maniera predefinita.

Giocare con Alexa

Avevate mai pensato ad Alexa come compagna di giochi? E’ difficile crederlo ma è proprio così, il vostro dispositivo Echo vi permetterà di giocare in maniera divertente ed interattiva. Per fare questo ci basterà attivare il nostro assistente vocale e chiedergli di giocare ad uno dei giochi disponibili.

Nel nostro video abbiamo utilizzato “Akinator”, ma ne esistono tanti altri, magari proprio il vostro gioco preferito. Altri titoli sono ad esempio: Trivial Pursuit, Tris, Impiccato, Indovina chi, Morra cinese, Mental Shock, Obbligo o verità e tanti altri.

Modalità sottovoce

Se non vivete a casa da soli vi sarà capitato almeno una volta di disturbare qualcuno risvegliando il vostro assistente vocale. Per ovviare a questo problema esiste infatti la “modalità sottovoce”, che vi permetterà di bisbigliare al vostro Echo e ricevere una risposta a bassa voce. Per attivare tale modalità vi basterà dire “Alexa attiva modalità sottovoce” o attivare l’opzione sull’applicazione nella voce Altro -> Impostazioni -> Risposte vocali.

Informazioni sul Traffico

Anche durante questo particolare momento storico c’è ancora chi è costretto a muoversi in macchina, e proprio per questo abbiamo scelto la settima funzione. Tramite Alexa potremo infatti andare a conoscere il traffico lungo un percorso da un punto A a un punto B. Per fare ciò il nostro Echo sfrutterà le mappe dell’applicazione predefinita da voi impostata. Un’idea simpatica potrebbe essere quella di creare una routine che ci informi sul traffico ogni mattina, poco prima di uscire di casa, evitando di ricorrere all’uso del nostro smartphone.

In Conclusione

Gli assistenti vocali sono ormai sempre più ricchi di funzioni che come abbiamo visto vi permetteranno di risparmiare il tempo e automatizzare alcuni processi nelle vostre giornate. Per i più curiosi vi informiamo che sulle Skill di Alexa potete trovare anche la nostra di TuttoTech, evitando quindi di perdervi tutte le migliori notizie e novità sul mondo della tecnologia. Ci auguriamo che questo nostro approfondimento sia stato utile e vi auguriamo Buone Vacanze.