Come probabilmente saprete (anche se non siete appassionati di cinema a causa dell’eco della questione Will Smith-Chris Rock, NdR) questa notte si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022. Apple è riuscita a “battere” Netflix ottenendo la statuetta più ambita, quella per il miglior film, ma le pellicole premiate sono parecchie (qui i vincitori). Legittimo dunque chiedersi dove vedere i film vincitori degli Oscar 2022: continuate a leggere per avere tutte le risposte.

Dove vedere i film vincitori degli Oscar 2022

I film premiati agli Oscar 2022 sono sparsi per diverse piattaforme, di streaming e non, per cui è necessario possedere più abbonamenti per poterli vedere tutti. Partiamo dal miglior film 2022, ossia CODA – I segni del cuore, pellicola che ha anche vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura adattata (andato a Siân Heder) e per il miglior attore non protagonista (Troy Kotsur): il film è prodotto da Apple ed è disponibile su Sky Cinema, Sky On Demand e NOW (qui per abbonarti).

Dune si è aggiudicato ben 6 statuette durante la cerimonia del Globe Theatre di Los Angeles: migliore colonna sonora, miglior suono, migliore fotografia (Greg Fraser), miglior montaggio, miglior scenografia e migliori effetti visivi. Il film è disponibile su Sky Cinema, Sky On Demand e in streaming su NOW.

L’Oscar 2022 per il miglior film internazionale è andato a Drive My Car, pellicola giapponese firmata dal regista Ryūsuke Hamaguchi. Il film, che racconta di un sincero legame tra un attore e regista e una tassista di Hiroshima, è disponibile su Sky Cinema, Sky On Demand e in streaming su NOW (fa parte delle novità di marzo 2022).

L’Italia è rimasta purtroppo a bocca asciutta sia con È stata la mano di Dio di Sorrentino (su Netflix) sia con Luca di Enrico Casarosa (su Disney+).

Ecco dove vedere tutti i film vincitori degli Oscar 2022:

CODA – I segni del cuore : Sky e NOW – miglior film, miglior sceneggiatura adattata e miglior attore non protagonista a Troy Kotsur

: Sky e NOW – miglior film, miglior sceneggiatura adattata e miglior attore non protagonista a Troy Kotsur Dune : Sky e NOW – migliore colonna sonora, miglior suono, migliore fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia e migliori effetti visivi

: Sky e NOW – migliore colonna sonora, miglior suono, migliore fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia e migliori effetti visivi King Richard : Sky Primafila Premiere – miglior attore protagonista a Will Smith

: Sky Primafila Premiere – miglior attore protagonista a Will Smith Gli occhi di Tammy Faye : incluso nell’abbonamento Disney+ con Star (abbonati qui) – miglior attrice protagonista a Jessica Chastain e miglior trucco

: incluso nell’abbonamento Disney+ con Star (abbonati qui) – miglior attrice protagonista a Jessica Chastain e miglior trucco West Side Story : incluso nell’abbonamento Disney+ – miglior attrice non protagonista ad Ariana DeBose

: incluso nell’abbonamento Disney+ – miglior attrice non protagonista ad Ariana DeBose Il Potere del Cane : incluso nell’abbonamento Netflix – miglior regia a Jane Campion

: incluso nell’abbonamento Netflix – miglior regia a Jane Campion Crudelia : incluso nell’abbonamento Disney+ – migliori costumi

: incluso nell’abbonamento Disney+ – migliori costumi Encanto : incluso nell’abbonamento Disney+ – miglior film d’animazione

: incluso nell’abbonamento Disney+ – miglior film d’animazione Belfast : per ora non disponibile – miglior sceneggiatura originale a Kenneth Branagh

: per ora non disponibile – miglior sceneggiatura originale a Kenneth Branagh The Long Goodbye : per ora non disponibile – miglior cortometraggio

: per ora non disponibile – miglior cortometraggio The Windshield Wiper : per ora non disponibile – miglior corto d’animazione

: per ora non disponibile – miglior corto d’animazione Summer of Soul : incluso nell’abbonamento Disney+ – miglior documentario

: incluso nell’abbonamento Disney+ – miglior documentario The Queen of Basketball : disponibile su Vimeo – miglior corto documentario

: disponibile su Vimeo – miglior corto documentario No Time to Die: disponibile a noleggio o all’acquisto su diverse piattaforme – miglior canzone originale a Billie Eilish e Finneas O’Connell

Potrebbe interessarti: Cosa guardare su Disney+ ad aprile? Tutte le novità tra film, serie TV e originals