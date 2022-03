Quali sono le novità da vedere a marzo 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo terzo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a marzo 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

The Conjuring – Per ordine del diavolo

Iniziamo subito forte con le novità NOW e Sky On Demand con The Conjuring – Per ordine del diavolo, nuovo capitolo della popolare serie di film horror con protagonisti Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga). Un terrificante caso di omicidio e una misteriosa presenza malvagia scuotono persino i due esperti investigatori del paranormale. I due devono combattere per proteggere l’anima di un bambino e salvare un ragazzo dalla pena di morte. Disponibile dall’1 marzo 2022: qui potete vedere il trailer ufficiale di The Conjuring – Per ordine del diavolo.

Omicidio a Los Angeles (original)

In arrivo questo mese, a partire dal 7 marzo 2022, Omicidio a Los Angeles, film Sky Original con Charlie Hunnam, Mel Gibson e Morena Baccarin. Charlie Waldo è un ex detective della polizia di Los Angeles che ha lasciato il servizio per vivere in solitudine tra i boschi. Quando viene trovata uccisa la moglie di Alistair Pinch, celebre attore con problemi di alcol, quest’ultimo viene accusato di omicidio. Grazie anche all’intervento dell’ex ragazza di Waldo, l’uomo si ritrova a indagare sul caso per provare a scagionare Alistair. Qui potete trovare il trailer ufficiale di Omicidio a Los Angeles.

Drive my car

Da non perdere tra le novità NOW e Sky On Demand di questo mese Drive my car, adattamento cinematografico dell’omonimo racconto di Haruki Murakami. Il film ha ottenuto ben quattro candidature agli Oscar 2022 (miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale e miglior film internazionale). Dopo due anni dalla tragica e improvvisa morte della moglie, l’attore e regista teatrale Yusuke Kafufu viene ingaggiato per mettere in scena uno spettacolo in un festival teatrale a Hiroshima. Qui conosce Misaki, la ragazza incaricata di fargli da autista: trascorrendo sempre più tempo insieme a bordo della Saab 900 rossa i due legano molto e iniziano a raccontarsi con sincerità, fino ad affrontare il delicato tema del passato di entrambi. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Drive my car.

Un altro giro

Se non sapete cosa guardare su NOW e Sky On Demand questo mese, sappiate che dal 20 marzo 2022 è disponibile Un altro giro, film vincitore del premio Oscar 2021 per il miglior film in lingua straniera (è stato scelto per rappresentare la Danimarca). Ispirati da una teoria secondo la quale l’alcol promuoverebbe la creatività, quattro insegnanti di liceo si lanciano in un bizzarro esperimento: consumano costantemente alcolici per vedere come influisce sul loro insegnamento. Quali saranno i risultati? Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un altro giro.

Freaks Out

Arriva il 21 marzo 2022 il film Freaks Out, diretto da Gabriele Mainetti e con protagonista Claudio Santamaria. Nella Roma del 1943 quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel, che funge anche da figura paterna. Quando quest’ultimo sparisce nel nulla nel tentativo di portare tutti lontano dal conflitto, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario restano senza una guida e, sentendosi abbandonati, cercano una via di fuga dalla città occupata dai nazisti. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Freaks Out.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2022

I Met a Girl – 2 marzo 2022

– 2 marzo 2022 Un anno con Godot – 3 marzo 2022

– 3 marzo 2022 Police – 4 marzo 2022

– 4 marzo 2022 Harvie e il museo magico – 5 marzo 2022

– 5 marzo 2022 Va bene così – 6 marzo 2022

– 6 marzo 2022 The murder of Nicole Brown Simpson – 8 marzo 2022

– 8 marzo 2022 Quello che non so di te – 9 marzo 2022

– 9 marzo 2022 Promises – 11 marzo 2022

– 11 marzo 2022 Savva – 12 marzo 2022

– 12 marzo 2022 La persona peggiore del mondo – 13 marzo 2022

– 13 marzo 2022 Greta – 13 marzo 2022

– 13 marzo 2022 Uno di noi – 14 marzo 2022

– 14 marzo 2022 La casa in fondo al lago – 16 marzo 2022

– 16 marzo 2022 An American Pickle – 17 marzo 2022

– 17 marzo 2022 Quattro buone giornate – 19 marzo 2022

– 19 marzo 2022 I segni del cuore (CODA) – 21 marzo 2022

– 21 marzo 2022 3/19 – 22 marzo 2022

– 22 marzo 2022 The Great War – 23 marzo 2022

– 23 marzo 2022 The Rising Hawk – L’ascesa del falco – 25 marzo 2022

– 25 marzo 2022 Una donna promettente – 26 marzo 2022

– 26 marzo 2022 Songbird – 27 marzo 2022

– 27 marzo 2022 Per tutta la vita – 28 marzo 2022

– 28 marzo 2022 Madres Paralelas – 30 marzo 2022

– 30 marzo 2022 Old – 31 marzo 2022

Le Collection di questo mese sono dedicate a Sergio Leone (dal 5 all’11 marzo 2022), Karate Kid (dal 12 al 13 marzo 2022), Twilight (dal 14 al 18 marzo 2022) e agli Oscar (dal 19 al 31 marzo 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Magnum P.I. – stagione 4

A distanza di qualche mese dal debutto americano, ritorna su NOW e Sky Magnum P.I. (2018) con una nuova stagione (la quarta) dal 6 marzo 2022. Ripartono le vicende dell’ex ufficiale dei Navy SEAL interpretato da Jay Hernandez, che diventa investigatore privato dopo essersi ritirato alle Hawaii. Al suo fianco per nuove indagini piene d’azione anche questa volta la sua collega Juliet Higgins (Perdita Weeks), temporaneamente all’estero, ma anche Rick (Zachary Knighton), TC (Stephen Hill), Kumu (Amy Hill) e il detective Katsumoto (Tim Kang). Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della quarta stagione di Magnum P.I. (2018).

Billions – stagione 6

Tra le novità NOW e Sky On Demand di marzo 2022 arriva dal 9 marzo 2022 la sesta stagione di Billions, popolare serie TV sul lato oscuro della finanza newyorkese che ha visto protagonista Damian Lewis per le precedenti cinque stagioni. Nel cast principale di queste nuove puntate abbiamo Paul Giamatti, Maggie Siff, Asia Kate Dillon e non solo, mentre entra a far parte della serie Corey Stoll (dopo una comparsa come guest star nella quinta stagione). Come dichiarato dal co-creatore della serie, Brian Koppelman, la nuova stagione è strutturata in modo diverso con una sorta di evoluzione, ma i personaggi (eccetto quello di Bobby “Axe” Axelrod, non più presente) sono sempre quelli. Qui potete vedere il trailer della sesta stagione di Billions.

Il re (miniserie)

Da vedere questo mese su Sky la nuova miniserie originale con protagonista Luca Zingaretti, Il re. Si tratta di un prison drama nel quale Zingaretti veste i panni di Bruno Testori, un controverso direttore di un carcere di frontiera dove regna secondo una sua personale scala di valori e dove le leggi dello Stato non hanno potere. L’uomo è al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale: spietato con chi lo merita e misericordioso con altri, seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Quando il suo regno rischia il crollo, Bruno si ritrova a combattere la guerra più difficile. Disponibile dal 18 marzo 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il re.

Halo

Chiudiamo le novità NOW e Sky On Demand con Halo, una serie TV certamente da non perdere per gli amanti dei videogiochi e del personaggio creato da Bungie. La serie non segue gli eventi dei videogiochi, ma una linea del tempo unica (“Silver Timeline”). Racconta un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità (con il Comando Spaziale delle Nazioni Unite) e una minaccia aliena nota come Covenant. Vede protagonista Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, un imponente soldato noto come “Spartan”. Tra i produttori esecutivi anche Steven Spielberg. Disponibile dal 24 marzo in versione originale sottotitolata e dal 28 marzo con doppiaggio italiano. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Halo.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Ippocrate – Specializzandi in corsia (stagione 2) – 1 marzo 2022

– 1 marzo 2022 Joe vs. Carole (miniserie Peacock) – 4 marzo 2022

(miniserie Peacock) – 4 marzo 2022 Le indagini di Roy Grace – 6 marzo 2022

– 6 marzo 2022 L’opera – 12 marzo 2022

– 12 marzo 2022 The Gilded Age – 21 marzo 2022 (trailer)

– 21 marzo 2022 (trailer) Avvocati di famiglia – Family Law (stagione 2) – 27 marzo 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

