Cosa vedere tra le novità Disney+ di aprile 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad aprile 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ ad aprile 2022

Film in uscita su Disney Plus

Meglio Nate Che Niente (original)

Apriamo le novità Disney+ di aprile 2022 con Meglio Nate Che Niente, film originale basato sul pluripremiato romanzo di Tim Federle. Il tredicenne Nate Foster sogna Broadway con tutto sé stesso, ma non riesce neanche a ottenere una parte nella recita scolastica. Quando i suoi genitori lasciano la città, va di nascosto insieme alla sua migliore amica Libby a New York per cercare un’opportunità e per dimostrare a tutti che si sbagliano. L’incontro casuale con la zia che non vedeva da tempo stravolge il suo viaggio, e insieme dovranno imparare che le più importanti avventure della vita sono grandi quanto i propri sogni. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Meglio Nate Che Niente. Il film è disponibile dall’1 aprile 2022.



Sex Appeal (Star Original)

Questo mese gli amanti delle commedie romantiche non possono lasciarsi sfuggire il film Star Original Sex Appeal. Avery non fa cose in cui sa di non eccellere. Così, quando il suo ragazzo a distanza accenna di voler fare passi avanti nella loro relazione, la ragazza si impegna a migliorare la sua sessualità con il suo vecchio amico Larson come “cavia”. Lo studio di Avery si traduce nella realizzazione che il sesso e l’amore non sono solo qualcosa di meccanico e che le relazioni richiedono sia testa che cuore. Il film è disponibile dall’8 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sex Appeal.



Fresh (Star Original)

Su Disney+ arriva anche Fresh, film a metà tra la commedia e il thriller horror con Daisy Edgar-Jones e Sebastian Stan (Bucky Barnes nei film del MCU). Noa incontra il seducente Steve in un negozio di alimentari e, vista la sua insoddisfazione con le app di incontri, decide di correre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il primo appuntamento la ragazza rimane affascinata e accetta l’invito per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde insoliti… appetiti. Il film è disponibile dal 15 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fresh.

Altri film da vedere su Disney+ ad aprile 2022

LAST TEPUI: Vette Inesplorate (National Geographic) – 22 aprile 2022

(National Geographic) – 22 aprile 2022 Ritorno alla fattoria dei nostri sogni – 22 aprile 2022

– 22 aprile 2022 Polar Bear – 22 aprile 2022

– 22 aprile 2022 La Vita Nascosta – Hidden Life – 29 aprile 2022

– 29 aprile 2022 Mr. & Mrs. Smith

Noah

Le Mans ’66 – La grande sfida

Lucy in the Sky

Serie TV da vedere su Disney+

Le fate ignoranti (original)

Le novità Disney+ di aprile 2022 includono Le fate ignoranti, serie TV originale di Ferzan Ozpetek che ripropone la storia del celebre film del 2001. Quando Massimo, marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che il marito aveva una relazione con un giovane, Michele. Devastata dalla notizia, Antonia si ritrova a indagare sulla vita nascosta di Massimo e stringe un’inaspettata amicizia con Michele e la sua cerchia di eccentrici amici, quasi una seconda famiglia per il marito. Riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita e a imparare di nuovo ad amare? La serie è disponibile dal 13 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le fate ignoranti.



The Kardashians (Star Original)

La famiglia più famosa torna con una nuova serie TV che offre l’accesso completo alla sua vita. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie con The Kardashians. Dalle intense pressioni per la gestione degli affari miliardari ai momenti più divertenti del tempo libero, la serie porta gli spettatori all’interno del loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori. Disponibile dal 14 aprile 2022 in inglese con sottotitoli in italiano. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Kardashians.



The Dropout (Star Original)

Amanda Seyfried nella nuova e attesa miniserie che parla di soldi, romanticismo, tragedia e inganno. The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes e della Theranos, tra ambizione e fama finita nel peggiore dei modi. L’azienda da miliardi di dollari prometteva una tecnologia miracolosa per esami del sangue veloci e poco invasivi, ma cosa è andato storto? Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d’occhio? Disponibile dal 20 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Dropout.



Sketchbook – Come nasce un disegno (original)

Sketchbook – Come nasce un disegno è una serie documentaristica intima e di formazione che ci porta sulle scrivanie e nelle vite di artisti e animatori di talento che insegnano a disegnare un personaggio iconico di un film Disney. Ogni episodio si concentra su un artista che illustra un personaggio che ha contribuito a creare o che lo ha ispirato. Mentre si apprendono i passaggi per disegnare i personaggi, si scopre anche che gli artisti hanno tutti una storia unica da raccontare. Un’esperienza esclusiva che dà agli spettatori di tutte le età la possibilità di scoprire come i personaggi più amati prendono vita sullo schermo. Disponibile dal 27 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sketchbook – Come nasce un disegno.



Dollface – stagione 2 (Star Original)

Torna Kat Dennings con la seconda stagione di Dollface, serie TV comedy targata Hulu. Dopo la pandemia e le sofferenze in amore, Jules e le sue amiche stanno per compiere i trent’anni. Ora che si è riunita con queste ultime (Brenda Song, Shay Mitchell ed Esther Povitsky), la ragazza indagherà più a fondo su sé stessa e cercherà di mantenere compatto il gruppo. Disponibile dal 27 aprile 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Dollface.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Single drunk female (Star Original) – 6 aprile 2022

(Star Original) – 6 aprile 2022 I Simpson (stagione 32) – 6 aprile 2022

(stagione 32) – 6 aprile 2022 Star (stagione 2) – 6 aprile 2022

(stagione 2) – 6 aprile 2022 Grown-Ish (stagione 4) – 20 aprile 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad aprile 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

