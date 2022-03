La 94a cerimonia degli Academy Awards 2022 premia il film I segni del cuore – CODA con l’Oscar come miglior film. La produzione cinematografica di Apple, disponibile in streaming su Apple TV+, ha battuto l’altro film favorito, Il Potere del Cane, prodotto da Netflix, che per la terza volta manca l’appuntamento con la statuetta più ambita, dopo esserci andata vicina con Roma e The Irishman.

Entrambi i film vantano una regia al femminile, Sian Heder per la saga dei pescatori sordi del Massachusetts e la veterana Jane Campion per Il Potere del Cane, un western atipico girato su una remota Isola del Sud neozelandese.

Jane Campion si è aggiudicata il riconoscimento per la miglior regia, strappandolo a Steven Spielberg (West Side Story), con l’unico Oscar per Il Potere del Cane.

Dune si aggiudica invece ben 6 Oscar, dopo le 10 nomination, sbaragliando la concorrenza sul fronte tecnico con il premio per la colonna sonora (Hans Zimmer), per la fotografia, il montaggio, il sonoro, la miglior produzione e gli effetti speciali.

La cerimonia, avara per gli italiani, ha premiato con gli Oscar per la migliore interpretazione Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye), l’attore sordo Troy Kotsur (I segni del cuore – CODA), Ariana DeBose (West Side Story), la prima persona dichiaratamente Lgbtq a vincere un premio per la recitazione, e Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard, la storia delle sorelle Williams).

Will Smith è anche stato il protagonista dello show per aver dato uno schiaffo al comico Chris Rock sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, dopo alcune battute di cattivo gusto sulla testa rasata della moglie Jada Pinket che soffre di alopecia.

I servizi in streaming dominano sulle major cinematografiche agli Oscar 2022

Apple TV+ è il primo servizio in streaming a vincere l’oscar come miglior film, a conferma che i servizi in streaming ora dominano sulle major classiche dell’industria cinematografica.

Secondo Variety, Apple avrebbe speso oltre 10 milioni di dollari per la sua campagna di Oscar per CODA, addirittura più del suo intero budget di produzione.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su Apple TV+: la nostra selezione