I prossimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di Apple potrebbero portare in dote dei grossi miglioramenti per il comparto fotografico, che — ecco il rovescio della medaglia — però diventerebbe ancora più sporgente per ospitare tutto l’hardware necessario.

Insomma, dopo aver parlato nei giorni scorsi di come la maggiore apertura voluta dall’UE potrebbe rappresentare un fattore di rischio per gli iPhone e dopo avervi raccontato pochi istanti fa dei possibili tagli alla produzione di iPhone SE 2022 e iPhone 13 (e non solo), spostiamo adesso lo sguardo sul futuro degli smartphone della mela.

iPhone 14 Pro/Pro Max: sensore più grande e fotocamere più sporgenti

Nel mese di settembre dello scorso anno — con un anticipo fin troppo ampio per non far pensare a qualche imprecisione — erano emerse le prime informazioni sul conto della serie Apple iPhone 14: si era vociferato di come questi sarebbero stati i primi iPhone dopo anni a non presentare alcun camera bump, vale a dire con il modulo fotografico perfettamente integrato nella scocca e privo di sporgenze di sorta.

Quei primi rumor sono stati a più riprese smentiti nei mesi successivi: giusto la settimana scorsa vi avevamo raccontato di come iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max potrebbero essere più ingombranti rispetto alle previsioni della prima ora e adesso è stato Ming-Chi Kuo, analista sempre molto informato sulle vicende di Cupertino, ad approfondire il discorso.

In un tweet pubblicato nella giornata di ieri, Ming-Chi Kuo riferisce che il futuro iPhone 14 Pro e la sua versione Max presenteranno un modulo fotografico con una sporgenza ancora più accentuata rispetto agli attuali iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. E secondo Kuo, ci sarebbe un motivo validissimo alla base di questa scelta: Apple avrebbe in programma dei grossi miglioramenti per il comparto fotografico dei prossimi iPhone di punta. Riprendendo informazioni già rivelate in precedenza, l’analista riporta che con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ci sarà un upgrade del sensore fotografico principale, che passerà a 48 megapixel e rende conto della misura di tale aumento di dimensioni, tale da rendere inevitabile una sporgenza maggiore: la lunghezza diagonale del CIS da 48 megapixel sarebbe maggiore del 25–35% rispetto a quella del sensore da 12 megapixel dei modelli correnti; inoltre, le lenti 7P che copriranno il sensore imporranno un aumento di altezza del 5–10%.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro: facciamo il punto

Fino a questo momento sono emerse tantissime indiscrezioni, smentite e controsmentite sul conto dei prossimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro di Apple, al punto che allo stato attuale regna una certa confusione.

Lo scorso settembre, le voci su nuovi melafonini senza fotocamere sporgenti, con un più moderno design punch-hole senza notch, con i tanto amati tasti del volume rotondi in stile iPhone 4, chassis in titanio e altro avevano stuzzicato la fantasia di fan e appassionati. Purtroppo, nei mesi seguenti i rumor si sono progressivamente sgonfiati, lasciando comprensibilmente un po’ di amaro in bocca, nonostante — questo non va mai dimenticato — siamo tuttora nel terreno delle indiscrezioni su smartphone che conosceremo davvero solo tra diversi mesi.

Solo un paio di settimane fa, per dire, si era tornati a parlare della composizione della lineup, che dovrebbe constare comunque di quattro modelli, ma senza più il Mini. Pochi giorni più tardi erano trapelati dei render che mostravano il design di iPhone 14 Pro, apparentemente privo di notch ma con un modulo fotografico dalle dimensioni decisamente importanti. Appena un giorno di attesa e altri render di iPhone 14 avevano invece fatto bella mostra del solito notch. Avvicinandoci al presente, la settimana scorsa dei nuovi rumor avevano allontanato la prospettiva di un Face ID integrato sotto al display: quest’innovazione sarebbe importante, ma il lavoro da fare sarebbe ancora tanto.

Quanto detto sembra far pensare che Apple, andando a riorganizzare la gamma, abbia anche intenzione di differenziare maggiormente iPhone 14/14 Max e iPhone 14 Pro/Pro Max rispetto a quanto avviene attualmente con gli iPhone 13 (ecco la nostra recensione) e gli iPhone 13 Pro. Già nelle scorse settimane, ad esempio, si era parlato di come il nuovo processore A16 potrebbe essere riservato ai modelli Pro, con iPhone 14 e 14 Max fermi all’attuale A15; inoltre, tutti i modelli dovrebbero avere 6 GB di RAM, ma LPDDR4X sui modelli standard e LPDDR5 su quelli Pro.

Che cosa ne pensate, la strategia di Apple è giusta? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Migliori TOP 2022 a confronto: S22 Ultra vs iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro, Find X5 Pro e P50 Pro

In copertina iPhone 13