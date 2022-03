Il lancio dei nuovi iPhone 14 è ancora molto lontano ma il prossimo flagship di casa Apple si è già reso protagonista di molti leak e informazioni trapelate in queste settimane.

Un nuovo leak diffuso dall’affidabile informatore Max Weinback ha condiviso in rete alcuni schemi e disegni che raffigurano quelli che sembrano essere a tutti gli effetti i prossimi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: gli iPhone più spessi di sempre?

Stando a quanto raffigurato negli schemi, iPhone 14 Pro Max dovrebbe misurare 77,58 mm in larghezza, una dimensione inferiore rispetto ai 78.1 mm dell’attuale 13 Pro Max. L’altezza dovrebbe essere pressoché identica con una differenza di solo un millimetro a vantaggio di iPhone 13 Pro Max che misura 160.8 mm contro i presunti 160.7 mm di 14 Pro Max.

Il leak si fa ancora più interessante quando si va ad analizzare lo spessore del prossimo iPhone 14 Pro Max che dovrebbe attestarsi sui 7.85 millimetri, un aumento di 0.20 mm rispetto al 13 Pro Max.

L’operazione di incremento delle dimensioni della linea iPhone 14 Pro non si fermerebbe solo allo spessore, infatti, Apple sarebbe intenzionata ad aumentare anche le generose dimensioni del modulo fotografico del 5% in ogni misurazione passando da una larghezza di 35.01 mm a 36.73 mm e da un’altezza di 36.24 mm a una da 38.21 mm, un aumento di quasi 2 millimetri che, di fatto, confermerebbe il trend di Apple iniziato nel 2021 con iPhone 13 Pro e Pro Max.

Queste nuove preziose informazioni, condivise nella giornata di oggi da Weinbach, vanno ad aggiungersi alla moltitudine di rumor riguardanti i prossimi iPhone 14 e 14 Pro i quali dovrebbero comunque mostrare molti segni di continuità con l’attuale lineup di iPhone 13 sia per quanto riguarda il design che nelle scelte ingegneristiche.

Come affermato anche dall’analista Ming-Chi Kuo, pare che Apple sia intenzionata a differenziare ancor di più i modelli Pro da quelli di fascia più bassa. Il prossimo iPhone 14, infatti, dovrebbe montare il SoC Apple A15 Bionic (Attualmente presente su iPhone 13 Pro e Pro Max) mentre le varianti Pro dovrebbero poter sfoggiare il nuovo A16 affiancato da 6 GB di RAM.

A confermare questa tesi sarebbero anche alcuni leak i quali sostengono che i nuovi ritagli frontali a forma di pillola e di piccolo foro nel display, destinati a sostituire il notch, potrebbero essere un’esclusiva dei modelli Pro mentre i restanti modelli dovrebbero conservare l’iconico ritaglio frontale.

È ormai primavera e, come di tradizione, i rumor e le informazioni trapelate si intensificano sempre di più, staremo a vedere fino a che punto riusciranno ad anticipare ciò che Apple ha in serbo per la nuova generazione di iPhone in attesa dell’evento ufficiale di settembre.

In copertina: iPhone 13 Pro

