Il debutto dei nuovi iPhone 14 è distante ancora circa 6 mesi ma è già tempo dei primi leak sui nuovi smartphone di Apple. La nuova generazione di iPhone dovrebbe debuttare ufficialmente nel corso del prossimo mese di settembre ed oggi è protagonista di alcuni render CAD che ci anticipano i primi dettagli. In particolare, i render, diffusi da MySmartPrice, si riferiscono al nuovo iPhone 14, modello di riferimento della futura gamma di smartphone di Apple e diretta evoluzione del suo predecessore iPhone 13. Vediamo i dettagli completi.

iPhone 14: il design dai primi render

Apple si sta preparando a dire addio al notch per passare ad una soluzione inedita con due fori nella parte alta del display che integreranno la camera anteriore e i sensori del Face ID. Questa novità, già da tempo al centro delle indiscrezioni, riguarderà esclusivamente le varianti Pro dei nuovi iPhone 14. Come confermano i render diffusi da MySmartPrice, infatti, il nuovo iPhone 14 continuerà a proporre un design in linea con i suoi predecessori.

Ci sarà, quindi, il notch nella parte alta del display che includerà la fotocamera anteriore e i sensori per il Face ID. È confermata anche la presenza della doppia fotocamera posteriore con i sensori che riprenderanno lo stesso layout già visto su iPhone 13. I render ci confermano, quindi, che, salvo sorprese, non ci saranno sostanziali novità in termini di design per quanto riguarda il nuovo iPhone 14 che dovrebbe continuare a proporre il display da 6.1 pollici del suo predecessore.

Lo stesso design potrebbe essere proposto dall’inedito iPhone 14 Max, variante più grande di iPhone 14 con display da 6.7 pollici che da alcune settimane è protagonista dei rumor dedicati al futuro della gamma iPhone. Il nuovo 14 Max dovrebbe prendere il posto del 14 Mini che potrebbe non essere realizzato. Il design sarà in linea con quello di iPhone 14 che possiamo analizzare in anteprima grazie ai render allegati nella galleria qui di seguito.

A titolo di confronto, alleghiamo di seguito i render diffusi da 91mobiles nei giorni scorsi e che ci mostrano in anteprima il design del nuovo iPhone 14 Pro (e della variante Max). In questo caso, notiamo il cambio di design per la parte frontale, con la nuova soluzione con cui Apple si prepara a dire addio al notch. Solo nei prossimi mesi avremo modo di verificare se i render di iPhone 14 e 14 Pro diffusi in questi giorni si riveleranno corretti.

Poche novità per le specifiche del futuro iPhone 14

I render apparsi online oggi ci confermano che il nuovo iPhone 14 sarà molto simile al suo predecessore, l’attuale iPhone 13. I punti di contatto tra i due smartphone non si fermeranno al design. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo smartphone di Apple dovrebbe continuare a proporre il SoC Apple A14 Bionic, lo stesso utilizzato dalla gamma iPhone 13. Il nuovo A15, invece, sarà un’esclusiva per le varianti Pro. Tra le novità della scheda tecnica del futuro iPhone 14 potrebbe esserci un quantitativo di memoria RAM maggiore con il passaggio da 4 GB a 6 GB. Possibile anche un aggiornamento dei sensori delle fotocamere posteriori.

Per saperne di più sui nuovi iPhone 14 sarà necessario attendere le prossime settimane. Come da tradizione, la primavera è il periodo in cui iniziano ad arrivare i primi leak precisi e dettagliati sui futuri smartphone di Apple. I render apparsi oggi rappresentano un’importante conferma di quanto avevamo già ipotizzato nelle scorse settimane. Il nuovo iPhone 14 sarà un’evoluzione diretta di iPhone 13, proponendo poche e mirate novità rispetto al suo predecessore.

