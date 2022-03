Vari rumor continuano a rincorrersi riguardo l’arrivo su iPhone del Face ID sotto il display. Essendo questo uno step molto importante per Apple, non parliamo di un qualcosa a breve termine ma secondo i rumor sarebbe in arrivo per il 2024, con iPhone 16. Questo è quanto sostenuto da Ross Young, un leaker che spesso fornisce informazioni preziose per quanto riguarda Apple, il quale va a contraddire un precedente rumor, sostenuto dalla testata The Elec, che invece prevedeva come questa tecnologia potesse arrivare già su iPhone 15 Pro.

Come già anticipato in precedenza, con tutta probabilità quest’anno vedremo, su iPhone 14 Pro, una nuova scelta stilistica, con due fori, uno tondo e uno a forma di pillola, con altri sensori che invece saranno nascosti al di sotto del display, così da non dover più ricorrere al notch per fruire del Face ID. Secondo quanto riportato da The Elec poi con iPhone 15, grazie a una tecnologia sviluppata dalla sezione display di Samsung, la quale verrebbe usata anche sui pieghevoli della casa coreana.

Come detto però Ross Young non è d’accordo e stando alle sue informazioni, le serie 15 di iPhone vedrà l’estensione al nuovo stile foro + pillola a tutti i modelli per poi passare alla sensoristica di Face ID sotto al display solo con iPhone 16, arrivando quindi probabilmente nel 2024. Ovviamente per fare ciò la tecnologia dovrà iniziare ad essere affinata da ora, per poi essere pronta alla produzione massiva tra ben due anni. Insomma Apple sembra sicuramente determinata a liberarsi prima del notch e poi di qualsiasi interruzione sullo schermo, così da arrivare ad avere un risultato molto più omogeneo ed esteticamente gradevole, vedremo quando il gigante di Cupertino riuscirà a rendere matura questa tecnologia.