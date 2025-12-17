In occasione del lancio dello smartphone OnePlus 15R e del tablet OnePlus Pad Go 2, il produttore cinese OnePlus ha presentato in Italia anche il nuovo OnePlus Watch Lite, uno smartwatch che rispetto agli altri modelli della gamma perde Wear OS ma costa meno, offre svariate funzionalità e fino a 10 giorni di autonomia. Prima di scoprire tutti i dettagli, riportiamo le parole di Celina Shi, CFO di OnePlus Europe:

“Il OnePlus Watch Lite è l’ultimo dispositivo della nostra gamma di wearable che si integra perfettamente nella vita delle persone. Combina un design sorprendentemente sottile e confortevole con approfondimenti seri su salute e fitness e una batteria affidabile, rendendolo il compagno ideale per rimanere attivi, equilibrati e connessi, ora accessibile a un numero maggiore di utenti”.

OnePlus Watch Lite

Come anticipato in apertura, OnePlus ha presentato ufficialmente il nuovo OnePlus Watch Lite, smartwatch che punta a configurarsi come un vero e proprio “coach del benessere personale” grazie a funzionalità molto interessanti in tal senso.

60-seconds Wellness Overview è una funzione che offre una visione completa della salute, misurando indicatori chiave relativi al cuore, alla qualità del sonno e al benessere mentale. Troviamo poi approfondimenti sulla salute del cuore che tengono conto di parametri quali la frequenza cardiaca (a riposo e in tempo reale) e i livelli di SpO2.

OnePlus ha incluso anche una funzione di analisi della qualità del sonno, pensata per fornire un punteggio basato su durata totale, andamento delle varie fasi e temperatura del polso. Non manca poi il monitoraggio del benessere mentale (valuta i livelli di stress e vari fattori che influenzano lo stile di vita). La funzione Mind and Body Evaluation, invece, apprende gli andamenti di tutti i dati rilevati per valutare stress ed energia giornaliera dell’utente, fornendo in cambio un feedback costante durante la giornata.

OnePlus Watch Lite supporta oltre 100 modalità di allenamento, incluse 12 modalità sportive professionali tra cui rientrano corsa, tennis, badminton (analizza la velocità dello swing, la distribuzione dei colpi e il tipo di colpo grazie ad algoritmi sviluppati sui dati di atleti professionisti) e salto con la corda.

C’è poi il rilevamento automatico della soglia del lattato, funzione che calcola metriche chiave della performance dopo la corsa, aiutando i runner a migliorare l’efficacia dei propri allenamenti. Lo smartwatch dispone di un GPS a doppia frequenza che gli consente di tracciare in modo preciso il percorso seguito durante la corsa e di altri accorgimenti per l’interoperabilità con apparecchi da palestra compatibili.

Il nuovo smartwatch di OnePlus non è solo un dispositivo pensato per la salute e per il fitness: a bordo troviamo il sistema operativo RTOS personalizzato con la OxygenOS Watch 7.1, giusto connubio tra prestazioni, efficienza energetica e funzionalità; ad esempio, abbiamo il Dual Phone Pairing che consente di connettere contemporaneamente allo smartwatch due dispositivi Android o un dispositivo Android e un iPhone. Lato autonomia, OnePlus dichiara fino a 10 giorni con una singola carica.

Dal punto di vista estetico, OnePlus Watch Lite è stato progettato per risultare confortevole nell’arco dell’intera giornata e anche durante la notte, per il monitoraggio del sonno. Sulla carta è un dispositivo sottile (appena 8,9 mm) e leggero (appena 35 grammi), che si presenta con cassa circolare da 45 mm in acciaio inossidabile (resistente alla corrosione) e che gode della certificazione IP68.

Il display è un AMOLED da 1,46 pollici ben definito e super luminoso, capace di raggiungere i 3.000 nit di picco durante l’utilizzo in modalità “Sport” (sotto la luce diretta del sole). Il pannello integra la tecnologia Aqua Touch che ne permette l’uso anche con mani bagnate durante gli allenamenti interni. Sono disponibili oltre 350 quadranti al lancio.

Specifiche tecniche di OnePlus Watch Lite

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo OnePlus Watch Lite.

Dimensioni: 44,98 x 44,98 x 8,9 mm (esclusa la sprgenza del sensore)

x x (esclusa la sprgenza del sensore) Peso: 35 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: acciaio inossidabile 316L , plastica (retro), vetro (area del sensore, fronte)

, (retro), (area del sensore, fronte) Certificazioni: IP68 , 5 ATM

, Display: AMOLED da 1,46″ (464 x 464 pixel) Luminosità tipica a 600 nit Luminosità massima a 1.500 nit Luminosità di picco a 3.000 nit (in modalità Sport)

da (464 x 464 pixel) Chip: BES2800BP

Memoria: 4 GB (eMMC)

(eMMC) Connettività: Bluetooth 5.2 , GPS (dual-band), NFC (non per i pagamenti)

, (dual-band), (non per i pagamenti) Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , pressione dell’aria , luce ambientale , cardiofrequenzimetro (ottico), ossigeno nel sangue , temperatura del polso

, , , , , (ottico), , Batteria: 330 mAh Autonomia fino a 10 giorni Ricarica completa in 90 minuti Ricarica rapida

Sistema operativo: RTOS personalizzato con OxygenOS Watch 7.1 Supporta Android 9+ e iOS 14+

personalizzato con Monitoraggio Sport: supporta oltre 100 sport Riconoscimento automatico per sei attività sportive

Funzioni per la salute: 60 seconds Wellness Overview Mind and Body Evaluation Monitoraggio del sonno Frequenza cardiaca Promemoria sulle attività giornaliere e sugli obiettivi Monitoraggio dell’SpO2 Respirazione Rilevamento delle cadute Monitoraggio del ciclo mestruale Misurazione della temperatura del polso



Immagini di OnePlus Watch Lite

Disponibilità e prezzo di OnePlus Watch Lite

OnePlus Watch Lite è disponibile al pre-ordine in Italia da oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, con le vendite effettive che partiranno il 24 dicembre 2025 (alle ore 10:00).

Lo smartwatch arriva nelle due colorazioni Silver Steel e Black Steel, con un prezzo di listino pari a 179 euro. Per la basetta di ricarica, OnePlus ha scelto invece un prezzo di listino pari a 29,99 euro.

Pre-ordina OnePlus Watch Lite su Amazon