Nel futuro di Apple potrebbero esserci non soltanto degli iPhone pieghevoli, ma persino dei MacBook con questo tipo di approccio: è quanto emerge, in termini di possibilità, dal report di Display Supply Chain Consultants in materia di crescita delle spedizioni di smartphone pieghevoli da parte di produttori come Samsung.

Stando a quanto scritto dall’analista di DSCC Ross Young — che in passato ha già dato prova di essere molto affidabile e preciso nelle informazioni riportate e, peraltro, era stato il solo a segnalare che i MacBook Pro del 2021 avrebbero avuto dei display miniLED con ProMotion —, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di rinviare il lancio del primo iPhone con display pieghevole (di cui proprio nei giorni scorsi si era tornati a vociferare) addirittura al 2025. Nel frattempo, però, si starebbe valutando anche qualcosa di più ambizioso: l’analista sostiene che Apple starebbe studiando attentamente l’idea di notebook — i.e. MacBook — pieghevoli.

Gli iPhone pieghevoli arriveranno in ritardo

Prima di tutto, partendo da conversazioni avute con fonti della catena di fornitura, Young riporta che in DSCC non si aspettano di vedere un iPhone pieghevole prima del 2025. Si tratta di un ritardo considerevole, dal momento che la timeline segnalata in precedenza faceva riferimento all’arrivo di iPhone foldable sul mercato nel 2023. Ecco riportato dall’analista:

«Abbiamo ritardato le nostre aspettative in merito all’ingresso di Apple sul mercato degli smartphone pieghevoli di due anni, al 2025, in seguito a discussioni avute con i nostri contatti nella catena di fornitura. Il produttore non sembra avere fretta di entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli e potrebbe persino impiegare più tempo di così».

Insomma, pare che in quel di Cupertino gli smartphone pieghevoli non abbiano poi grande appeal: che Apple non si affretti ad usare una tecnologia nuova e preferisca fare le cose con calma ma bene è risaputo, ma in questo caso gli anni di ritardo sarebbero parecchi. Ciò stride palesemente con quanto sta accadendo nel mondo Android, dove sempre più produttori stanno provando a dire la propria: oltre a Samsung e ai suoi Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, bisogna ricordare OPPO col suo convincente OPPO Find N, Huawei che ci ha appena riprovato con Huawei P50 Pocket, Xiaomi che ha già fatto un primo tentativo con Mi MIX Fold e sembra pronta a rilanciare, ma anche Google col suo chiacchierato Pixel Notepad.

MacBook pieghevoli in futuro? Forse, ma non a breve

L’analista di DSCC riporta anche qualcosa di ancora più intrigante: secondo Ross Young, il team di Apple starebbe studiando con attenzione l’argomento dei notebook pieghevoli e anzi ci sarebbero già delle conversazioni in atto con alcuni fornitori della categoria. Per quanto il progetto sia ancora lontano dalla realizzazione — ci vorranno presumibilmente diversi anni prima di vedere qualcosa di concreto —, pare che a Cupertino siano interessati ad un non meglio precisato pieghevole da 20 pollici, che potremmo chiamare MacBook Fold.

Sebbene i discorsi siano ancora nelle fasi iniziali, DSCC la considera un’ottima notizia per il settore dei pieghevoli in generale. Ecco quanto riportato da Young:

«D’altro canto, adesso abbiamo inserito Apple nella nostra roadmap dei notebook pieghevoli. Abbiamo appreso che c’è interesse verso la diagonale più grande vista finora, intorno ai 20.x pollici. Queste dimensioni potrebbero dar vita ad una nuova categoria di prodotti per Apple e tradursi in un prodotto con una vera duplice destinazione d’uso: da notebook con una tastiera full-size quando piegato e da monitor quando non piegato e utilizzato in abbinamento ad una tastiera esterna. Una diagonale del genere permetterebbe anche di spingersi ad una risoluzione UHD/4K o superiore. Tuttavia, la finestra temporale va probabilmente oltre il 2025, potrebbe essere nel 2026 o 2027».

Aspettando di capire quante di queste indiscrezioni troveranno riscontro nella realtà (e l’attesa potrebbe essere lunga), date un’occhiata al nostro articolo sui Mac che Apple sta preparando per il 2022.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Apple MacBook Pro 14″