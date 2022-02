Non è affatto la prima volta che si sente parlare di un futuro iPhone pieghevole. Se ne sono lette di cotte e di crude ma l’ultima volte che i rumor ci hanno gentilmente concesso qualcosa di concreto, si vociferavano dubbi e perplessità da parte di casa Cupertino, segno che c’è ancora bisogno di pazientare.

Comunque, ve ne torniamo a parlare in occasione della pubblicazione di un concept tutto italiano, un presunto iPhone Air che ADR Studio ha immaginato così, pubblicando un video particolarmente dettagliato che ne svela i dettagli.

iPhone Air: un’idea su come potrebbe essere il pieghevole di Apple

Il presunto iPhone pieghevole di Antonio De Rosa, si cela costui dietro la sigla ADR Studio succitata, viene immaginato con un rapporto di forma a conchiglia, che, per intenderci, lo avvicina a dispositivi come Samsung Galaxy Z Flip3 o a Motorola Razr.

Dunque, niente a che vedere con la soluzione di Google del progetto Pixel Notepad in questo caso, per un iPhone Air, così lo chiamano in giro per il web, che si presenta con uno schermo particolarmente ottimizzato dal punto di vista del rapporto con la scocca disponibile, con tanto di foro centrale a pillola alternativo al notch e un piccolo display esterno a supporto, per le notifiche, l’ora e qualche altra piccola funzione sulla falsariga degli smartphone pieghevoli simili.

Queste sono le prime cose che balzano all’occhio, a cui si affiancano le tre fotocamere posteriori posizionate a triangolo, la cerniera col logo della mela morsicata e i pulsanti fisici, compreso il selettore per la modalità silenziosa. Non pervenuti gli ingressi USB C o Lightning per questo iPhone Air che, ne siamo certi, fa già gola a tanti, nonostante paia ancora lontano e attualmente nemmeno particolarmente considerato da casa Cupertino.

Previous Next Fullscreen

Ne sapremo di più? Forse, ma non c’è motivo di aspettarsi qualcosa del genere e nemmeno di aspettarselo a breve visto e considerato quanto detto e trapelato fino ad oggi. La speranza rimane, come la possibilità che prima o poi Apple valuti di rimboccarsi le maniche per mettere a catalogo un pieghevole, iPhone Air o chissà che altro.

Potrebbe interessarti: Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro