Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo secondo mese dell’anno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a febbraio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Il cielo è ovunque (original)

Le novità Apple TV+ di febbraio 2022 includono Il cielo è ovunque, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jandy Nelson. La diciassettenne Lennie Walker, radioso prodigio della musica, lotta con un dolore travolgente per l’improvvisa perdita della sorella maggiore Bailey. Il complicato rapporto che ha la ragazza con Toby, fidanzato della sorella, influenza l’amore in erba con Joe, il nuovo carismatico ragazzo giunto a scuola. Attraverso la sua vivida immaginazione e il suo conflitto interiore, Lennie affronta il suo primo amore e la sua prima perdita creando una canzone. Con Jason Segel, Grace Kaufman, Pico Alexander e Cherry Jones.

Disponibile su Apple TV+ dall’11 febbraio 2022.

Il cielo è ovunque, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Suspicion (original)

Una delle novità Apple TV+ più attese di febbraio 2022 è senza dubbio Suspicion, la nuova serie TV con protagonista Uma Thurman. Il figlio di un’importante donna d’affari viene rapito in un hotel di New York e i sospetti ricadono su quattro cittadini britannici apparentemente normali presenti nell’albergo quella notte. Ricercati da FBI e NCA, devono dimostrare la loro innocenza, ma staranno dicendo la verità? Chi c’è veramente dietro al rapimento e chi si ritrovava lì solo per caso? Nel cast anche Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Elizabeth Henstridge e Georgina Campbell.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 febbraio 2022 (primi due episodi).

Suspicion, il trailer ufficiale

Pretzel e i suoi Cuccioli (original)

Per i più piccoli sbarca sulla piattaforma Pretzel e i suoi Cuccioli, serie animata con protagonista il bassotto più lungo del mondo. Papà giocoso e solidale di cinque vivaci cuccioli, li incoraggia insieme alla moglie Greta ad alzare le zampe per risolvere i problemi e trovare il loro spazio nel mondo. La serie è basata sull’amato cane del libro “Pretzel”, di Margret e H.A. Rey, creatori di “Curioso come George”.

Disponibile su Apple TV+ dall’11 febbraio 2022.

Pretzel and the Puppies, il trailer ufficiale

Scissione (original)

Da non perdere questo mese di febbraio 2022 Scissione (Severance il titolo originale), serie TV thriller dal regista e direttore esecutivo Ben Stiller. Mark Scout (Adam Scott) guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i ricordi della vita lavorativa da quella della vita privata. L’esperimento viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringe ad affrontare la vera natura del suo lavoro e di sé stesso. Nel ricco cast trovano spazio anche Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken.

Disponibile su Apple TV+ dal 18 febbraio 2022.

Scissione, il trailer ufficiale

Il dilemma di Lincoln (original)

Chiudiamo con le novità Apple TV+ di febbraio 2022 con Il dilemma di Lincoln, attesa docuserie in quattro parti che analizza la figura del presidente Lincoln e il percorso che ha portato all’abolizione della schiavitù da una prospettiva tutta nuova. Ripercorre la storia di un uomo complicato e delle persone e degli eventi che hanno plasmato la sua posizione sulla schiavitù. Narrato da Jeffrey Wright.

Disponibile su Apple TV+ dal 18 febbraio 2022.

Il dilemma di Lincoln, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

