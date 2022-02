Le novità Amazon Prime Video di febbraio 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese invernale non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Come ti ammazzo il bodyguard 2: la moglie del sicario

Apriamo le novità Amazon Prime Video di febbraio 2022 con Come ti ammazzo il bodyguard 2: la moglie del sicario, sequel del film del 2017. La guardia del corpo Michael Bryce si era ripromesso di non far più ricorso alla violenza, ma i suoi buoni propositi vanno a rotoli quando l’ex killer Darius Kincaid e la sua bella moglie Sonia lo coinvolgono in una missione di supporto a un agente dell’FBI impegnato a prevenire un cyber attacco. Nel cast Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Frank Grillo e Antonio Banderas.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 2 febbraio 2022.

Come ti ammazzo il bodyguard 2, il trailer ufficiale

Flashback (original)

Inizialmente dato in uscita il 31 del mese scorso, arriva invece a inizio febbraio Flashback, nuova commedia originale francese che segue le vicende di Charlie, un’avvocata cinica ed egocentrica che incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo. Quest’ultimo la riporta nel periodo della Rivoluzione Francese e nel Medioevo e le fa vivere in prima persona i momenti storici più importanti e le battaglie combattute dalle donne per la libertà nel XX secolo. Per sfuggire al ciclo di viaggi nel tempo deve scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare coloro che non hanno voce.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 febbraio 2022.

Ti odio, anzi no, ti amo!

Tra le novità Amazon Prime Video arriva il giorno di San Valentino Ti odio, anzi no, ti amo! (The Hating Game il titolo originale), film basato sull’omonimo romanzo best seller di Sally Thorne. Racconta la storia di un’ambiziosa ragazza, Lucy Hutton (Lucy Hale), ai ferri corti con la fredda ed efficiente nemesi Joshua Templeton (Austin Stowell): entrambi sono in corsa per ottenere una promozione presso la casa editrice dove lavorano. Intrappolati in un ufficio condiviso, prende il via una spietata competizione, attraverso una rivalità che diventerà sempre più complicata a causa dell’attrazione che lei prova per lui dopo un incidente in ascensore. Ma è amore o un’altra battaglia della loro guerra?

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 febbraio 2022.

Ti odio, anzi no, ti amo!, il trailer ufficiale

Dangerous

In esclusiva debutta questo mese su Prime Video Dangerous, film d’azione con Scott Eastwood, Kevin Durand, Mel Gibson, Famke Janssen e Tyrese Gibson. Dopo la morte del fratello, l’ex detenuto sociopatico Dylan “D” Forrester si dirige verso un’isola lontana per assistere alla veglia nella speranza di ritrovare un contatto con la sua famiglia. Quando una micidiale banda di mercenari guidata dallo spietato Cole arriva sull’isola e prende in ostaggio la famiglia, l’uomo è costretto a cavarsela da solo e si ritrova in una missione di vendetta bloccato in un esplosivo gioco di guardie e ladri.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 21 febbraio 2022.

Dangerous, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Green Book – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Vice – l’uomo nell’ombra – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Come ti ammazzo il bodyguard – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 The Imitation Game – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 I più grandi di tutti – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Il mistero della casa del tempo – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 The United Way – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Ma che bella sorpresa – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Puoi baciare lo sposo – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Fuga di cervelli – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Faccio un salto all’Avana – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Italiano medio – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Vengo anch’io – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Benvenuti al nord – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 L’agenzia dei bugiardi – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Quel bravo ragazzo – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Il grande salto – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Tutto molto bello – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Forever Young – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Prova a prendermi – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Spiderwick – Le cronache – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Drillbit Taylor – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 La vita è meravigliosa – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Venerdì 13 – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Top Gun – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Star Trek – La nemesi – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Four Brothers – Quattro fratelli – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Il principe cerca moglie – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 L’ultimo dominatore dell’aria – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Colazione da Tiffany – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 School Of Rock – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 S.O.S. fantasmi – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Case 39 – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Zoolander – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Star Trek – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 G.I. Joe – La nascita dei Cobra – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Bumblebee – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Mission: Impossible – Fallout – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Minority Report – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Sliver – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Barnyard – Il cortile – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 I Love You, Man – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Young Adult – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 A Beautiful Mind – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Il dittatore – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Punto di non ritorno – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Zoolander 2 – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Overlord – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Revolutionary Road – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 L’eroe dei due mondi – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 I want you back (original) – 11 febbraio 2022

(original) – 11 febbraio 2022 Rooney (original) – 11 febbraio 2022

(original) – 11 febbraio 2022 Nove lune e mezza – 12 febbraio 2022

– 12 febbraio 2022 Cosa mi lasci di te – 14 febbraio 2022

– 14 febbraio 2022 Un uomo tranquillo – 21 febbraio 2022

– 21 febbraio 2022 Robin Hood – L’origine della leggenda – 22 febbraio 2022

– 22 febbraio 2022 Fire City: End of Days – 25 febbraio 2022

– 25 febbraio 2022 Il manuale degli appuntamenti – 28 febbraio 2022

– 28 febbraio 2022 The Beach House – 28 febbraio 2022

– 28 febbraio 2022 Donnie Darko – 28 febbraio 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Burraco fatale – fino all’11 febbraio 2022

Il caso Pantani – L’omicidio di un campione – fino al 13 febbraio 2022

Arrivano i prof – fino al 15 febbraio 2022

Bridesmaids – fino al 15 febbraio 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Reacher (original)

Tra le novità più attese del mese c’è sicuramente Reacher, serie TV basata sui celebri romanzi di Lee Child (la prima stagione è basata sul libro Killing Floor). Un investigatore veterano della polizia militare appena tornato alla vita civile arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, dove trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano, anche a causa di alcuni testimoni che lo posizionano sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, Jack Reacher si ritrova in una radicata cospirazione. Dovrà unire mente acuta e maniere forti per venirne a capo, ma una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata con cui prendersela.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 febbraio 2022.

Reacher, il trailer ufficiale

With Love (original)

Da non perdere per gli amanti delle commedie romantiche With Love, nuova serie TV targata Amazon Original che racconta 12 mesi della vita della famiglia Diaz, tra alti e bassi. Ciascun episodio si svolge durante una diversa festività dell’anno, seguendo i vari membri della famiglia: Lily, appena tornata single, si ritrova in un triangolo amoroso tra due pretendenti; il fratello Jorge Jr. deve presentare il suo nuovo fidanzato Henry alla famiglia all’ultimo dell’anno; il cugino Sol Perez è alle prese con una possibile storia d’amore con il collega Dottor Miles Murphy; i genitori Beatriz e Jorge Sr. sono invece intenti a cercare di mantenere viva la scintilla dopo i 50 anni.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 febbraio 2022.

La fantastica signora Maisel – stagione 4 (original)

Arriva tra le novità Amazon Prime Video di febbraio la quarta stagione di La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel il titolo originale), popolare serie TV con una grande Rachel Brosnahan nei panni di una casalinga che entra nel mondo degli spettacoli comici. Nel 1960 c’è aria di grandi cambiamenti, e Midge si trova un ingaggio che le consente di avere carta bianca a livello di creatività. L’impegno che mette nella sua arte finisce però per creare una spaccatura con la famiglia e gli amici.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 febbraio 2022.

La fantastica signora Maisel 4, il trailer ufficiale

LOL: Chi ride è fuori – stagione 2 (original)

Arriva a febbraio su Amazon Prime Video l’attesissima seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, il popolare show che ha riscosso un grande successo nella sua prima edizione. In sei puntate, i concorrenti devono riuscire a rimanere seri per provare ad aggiudicarsi il premio di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico a scelta. In questa nuova edizione a darsi battaglia a colpi di gag sono Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Alla conduzione Fedez e Frank Matano.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 24 febbraio 2022 (primi quattro episodi, il resto dal 3 marzo 2022).

LOL: Chi ride è fuori 2, il trailer ufficiale di annuncio

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Fragolina Dolcecuore (stagione 2) – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Il bello delle donne (stagioni 1-3) – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 The Vampire Diaries (stagione 8) – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Criminal Minds: Suspect Behavior (stagione 1) – 7 febbraio 2022

– 7 febbraio 2022 Criminal Minds: Beyond Borders (stagioni 1-2) – 7 febbraio 2022

– 7 febbraio 2022 Real Madrid: la leggenda bianca – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Bleach (stagioni 8-9) – 25 febbraio 2022

Amazon segnala inoltre che le serie TV seguenti sono in scadenza questo mese:

Xena: Principessa guerriera (stagioni 1-6) – fino al 3 febbraio 2022

The A-Team – fino al 7 febbraio 2022

Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: I 10 migliori film su Amazon Prime Video