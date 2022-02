Le novità Infinity+ di febbraio 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo secondo mese del 2022 diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a febbraio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Madres Paralelas (Infinity+ Premiere)

Apriamo le novità Infinity+ di febbraio 2022 con il primo film Premiere: Madres Paralelas. Diretto da Pedro Almodóvar e con protagoniste Penélope Cruz e Milena Smit, è stato presentato alla 78a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Janis, affermata fotografa, e l’adolescente Ana, diventano madri lo stesso giorno in una clinica di Madrid. Tra le due, entrambe senza partner, si viene a creare un forte legame che evolve in maniera simmetrica. Il destino farà sì che questo vincolo si rafforzi quando le loro vite cambieranno drasticamente.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 4 al 10 febbraio 2022.

Madres Paralelas, il trailer ufficiale

Space Jam: New Legends (Infinity+ Premiere)

Torna questo mese di febbraio su Infinity+ Space Jam: New Legends, dopo aver fatto capolino per qualche giorno a gennaio. Si tratta del sequel dell’iconico film del 1996 con Michael Jordan. In questo nuovo capitolo, sempre in tecnica mista, il protagonista è il grande campione NBA LeBron James, che si unisce alla sgangherata squadra dei Looney Tunes nel tentativo di sconfiggere la Goon Squad, composta da cloni computerizzati. Ce la farà a salvare suo figlio con l’aiuto di Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti e gli altri simpatici e lunatici personaggi della Tune Squad?

Disponibile su Infinity+ Premiere dall’11 al 17 febbraio 2022.

Space Jam: New Legends, il trailer ufficiale

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

Le novità Infinity+ di febbraio 2022 includono Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, secondo episodio della serie Animali Fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J.K. Rowling. Ruota intorno alle vicende del magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) e Albus Silente (Jude Law), che cercano di fermare il mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Nel tentativo di contrastare quest’ultimo, il futuro preside di Hogwarts arruola il proprio ex studente, ignaro dei pericoli che lo attendono in un mondo magico sempre più diviso. Il terzo capitolo della saga uscirà nel mese di aprile 2022.

Disponibile su Infinity+ dal 14 febbraio 2022.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, il trailer ufficiale

I molti santi del New Jersey (Infinity+ Premiere)

Arriva questo mese I molti santi del New Jersey, film prequel della celebre serie TV I Soprano che racconta le tensioni tra le comunità italoamericana e afroamericana nella Newark degli anni ’60. Il giovane Anthony Soprano si aggira per le strade di Newark proprio mentre le bande rivali iniziano a sfidare la famiglia criminale DiMeo. Lo zio Dickie Moltisanti, coinvolto nei tumulti dell’epoca, ha una grande influenza sul nipote e lo foggia nel mondo del crimine organizzato. Un’educazione che gli permetterà di ascendere fino alla conquista di potere e di un ruolo di rilievo.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 18 al 24 febbraio 2022.

I molti santi del New Jersey, il trailer ufficiale

Malignant (Infinity+ Premiere)

Arriva con Infinity+ Premiere in questo febbraio anche Malignant, thriller horror diretto da James Wan con protagonista Annabelle Wallis. Dopo essersi ammalata mentre è incinta, Madison è paralizzata da una serie di visioni di macabri omicidi. I tormenti della donna si aggravano quando scopre che ciò che vede nei suoi incubi avviene nella realtà. Cercherà di capire chi sia il sadico omicida, addentrandosi nel suo passato. Film da non perdere per gli amanti del genere.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 25 febbraio al 3 marzo 2022.

Malignant, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

Scream – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Scream 2 – 2 febbraio 2022

– 2 febbraio 2022 L’ora più buia – 8 febbraio 2022

– 8 febbraio 2022 Sulle ali dell’avventura – 9 febbraio 2022

– 9 febbraio 2022 Masterminds – I geni della truffa – 10 febbraio 2022

– 10 febbraio 2022 L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Gemini Man – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Autobahn – Fuori controllo – 16 febbraio 2022

– 16 febbraio 2022 La dea fortuna – 16 febbraio 2022

– 16 febbraio 2022 Cinquanta sfumature di rosso – 22 febbraio 2022

– 22 febbraio 2022 La prima pietra – 27 febbraio 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

All American – stagione 3

Le novità Infinity+ di febbraio 2022 per quanto riguarda le serie TV si aprono con la terza stagione di All American. Ispirata alla vita dell’ex giocatore della NFL Spencer Paysinger, la serie racconta la storia di un giocatore di football delle scuole superiori della South L.A. e di due famiglie provenienti da mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, sconfitte e battaglie. La seconda stagione è già disponibile al completo sulla piattaforma di streaming, mentre la quarta è già stata confermata.

Disponibile su Infinity+ dall’1 febbraio 2022.

All American 3, il trailer ufficiale

Superstore – stagione 6 (finale)

Si chiude con la sesta stagione Superstore, popolare sitcom NBC che racconta l’esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino Cloud 9: protagonista la diligente e vivace Amy (America Ferrera), affiancata da Jonah (Ben Feldman), Glenn, Cheyenne, Garett, Dina, Mateo e gli altri colleghi. L’ultima stagione (la serie non è stata rinnovata e si chiude qui) è ambientata durante la pandemia di COVID-19 e vede lo staff affrontare nuove sfide in 15 episodi.

Disponibile su Infinity+ dal 9 febbraio 2022.

Novità Infinity+ febbraio 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a febbraio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

