Quali sono le novità da vedere a febbraio 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo secondo mese dell’anno. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Pig

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2022 con Pig, film thriller drammatico con Nicolas Cage, Alex Wolff e Adam Arkin. Racconta la storia di un cacciatore di tartufi, Rob, che si reca a Portland dal deserto dell’Oregon per trovare la persona che ha rubato il suo amato maiale da ricerca. In città è costretto ad affrontare il suo passato, con cui non ha mai chiuso definitivamente.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’1 febbraio 2022.

Pig, il trailer ufficiale

Monster Hunter

Gli amanti dell’omonima serie di videogiochi non vorranno farsi sfuggire l’adattamento cinematografico Monster Hunter, con protagonista Milla Jovovich. Una forza militare d’élite, guidata da Natalie Artemis, attraversa un portale e si ritrova in un pericoloso mondo popolato da mostri giganteschi. Un cacciatore prova ad aiutarli a sopravvivere e a combattere contro le enormi bestie, mentre la squadra cerca una via per tornare a casa. Nel cast anche Ron Perlman e Tony Jaa.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 febbraio 2022.

Monster Hunter, il trailer ufficiale

Io sono nessuno

Da non perdere tra le novità NOW e Sky di questo mese Io sono nessuno, film d’azione con protagonista Bob Odenkirk. Hutch Mansell sembra un mite padre di famiglia, con una moglie e due figli, un lavoro d’ufficio e una vita insopportabilmente abitudinaria. Una notte due ladri irrompono in casa sua e l’uomo si trattiene dall’intervenire per difendere sé stesso e la famiglia in modo da evitare che la situazione degeneri. Pur cercando di non mostrare la sua vera natura, una notte vede dei malviventi russi importunare una ragazza e si scatena pestandoli violentemente: dovrà fare i conti con un signore delle droga russo, che minaccia di vendicarsi su Hutch e la famiglia, mentre il passato dell’uomo inizia a venire a galla.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 21 febbraio 2022.

Io sono nessuno, il trailer ufficiale

La Notte del Giudizio per sempre

Al debutto questo mese La Notte del Giudizio per sempre, quinto e ultimo capitolo della popolare serie cinematografica iniziata con La notte del giudizio (2013). I membri di un movimento clandestino, non più soddisfatti dalla singola notte all’anno di anarchia e omicidio, decidono di infrangere le regole e dare libero sfogo alla violenza. A farne le spese Adela e Juan, che in fuga da un cartello della droga in Messico si rifugiano in un ranch in Texas, dove l’uomo dà una mano come aiutante alla ricca famiglia dei Tuker.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 25 febbraio 2022.

La notte del giudizio per sempre, il trailer ufficiale

Space Jam: New Legends

Da non perdere a febbraio 2022 su NOW e Sky On Demand Space Jam: New Legends, attesissimo sequel in tecnica mista del film del 1996 con protagonista Michael Jordan. Il grande campione di pallacanestro LeBron James si unisce alla sgangherata squadra dei Looney Tunes per cercare di sconfiggere la Goon Squad, composta da cloni computerizzati, e per salvare il figlio. Sarà sufficiente l’aiuto di Bugs Bunny, Daffy Duck e del resto del team?

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 28 febbraio 2022.

Space Jam: New Legends, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

The Humbling – Ultimo atto – 2 febbraio 2022

– 2 febbraio 2022 Kill me three times – 4 febbraio 2022

– 4 febbraio 2022 Bernie il delfino 2 – 5 febbraio 2022

– 5 febbraio 2022 Tre piani – 6 febbraio 2022

– 6 febbraio 2022 Il mondo che verrà – 8 febbraio 2022

– 8 febbraio 2022 Breach – Incubo nello spazio – 9 febbraio 2022

– 9 febbraio 2022 Sweet Virginia – 10 febbraio 2022

– 10 febbraio 2022 Spirit – Il ribelle – 11 febbraio 2022

– 11 febbraio 2022 Tre fantastiche ragazze – 12 febbraio 2022

– 12 febbraio 2022 Benvenuti in casa Esposito – 13 febbraio 2022

– 13 febbraio 2022 Eiffel – 14 febbraio 2022

– 14 febbraio 2022 A vigilante – 15 febbraio 2022

– 15 febbraio 2022 Mondocane – 15 febbraio 2022

– 15 febbraio 2022 Codice: Karim – 16 febbraio 2022

– 16 febbraio 2022 Voyagers – 18 febbraio 2022

– 18 febbraio 2022 Bigfoot Family – 19 febbraio 2022

– 19 febbraio 2022 Delicieux – L’amore è servito – 20 febbraio 2022

– 20 febbraio 2022 Falling – Storia di un padre – 23 febbraio 2022

– 23 febbraio 2022 L’afide e la formica – 26 febbraio 2022

– 26 febbraio 2022 The Shift – 27 febbraio 2022

Per quanto riguarda le Collection abbiamo questo mese Anni ’80 (dall’1 all’11 febbraio 2022), Risate all’italiana (dal 12 al 25 febbraio 2022) e Batman (dal 26 febbraio al 4 marzo 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Vigil – Indagine a bordo – miniserie

Lato serie TV apriamo le novità NOW e Sky On Demand con Vigil – Indagine a bordo, miniserie crime britannica in sei episodi targata Peacock. L’ispettore capo della polizia scozzese Amy Silva (Suranne Jones) viene mandata a bordo del HMS Vigil, un sottomarino nucleare di classe Vanguard, per indagare sulla morte di un membro dell’equipaggio che porta anche alla scomparsa di un peschereccio. Le indagini conducono a uno “scontro” con Royal Navy e MI5. Nel cast anche Rose Leslie (Ygritte ne Il Trono di Spade).

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 febbraio 2022.

Vigil – Indagine a bordo, il trailer ufficiale

Tell Me a Story – stagione 2

Da vedere questo mese di febbraio la seconda stagione di Tell Me a Story, serie TV antologica che intreccia thriller e alcune delle fiabe classiche più amate al mondo, re immaginandole in modo più oscuro. Ambientata a Nashville, Tennessee, la nuova stagione intreccia La bella e la bestia, La bella addormentata e Cenerentola. Gli episodi sono dieci e portano la serie alla conclusione, visto che non è stata rinnovata per una terza stagione.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 9 febbraio 2022.

Professor Wolfe (original)

Dal creatore della versione originale di Shameless Paul Abbott, arriva su Sky e sulla sua piattaforma streaming Professor Wolfe, nuova serie TV originale con protagonista Babou Ceesay. Wolfe Kinteh è uno stimato professore universitario di scienze forensi e tra i migliori investigatori d’Inghilterra: grazie alla sua genialità e imprevedibilità, riesce sempre a venire a capo dei crimini insieme al suo team, seppur con un comportamento spesso sopra le righe e fuori dagli schemi. Sarà certamente apprezzata dagli amanti delle serie procedurali.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 febbraio 2022.

Professor Wolfe, il trailer ufficiale

L’indice della paura – miniserie (original)

Da non perdere su NOW e Sky On Demand L’indice della paura, nuova miniserie originale tratta dal best seller dello scrittore Robert Harris. Si tratta di un thriller ambientato nel mondo della finanza, che racconta le vicende del dottor Alex Hoffman (Josh Hartnett), ex scienziato del CERN e genio informatico. Insieme al suo socio in affari nel campo dei fondi speculativi, Hugo, sta per presentare il VIXAL-4, un sistema guidato dall’Intelligenza Artificiale che sfrutta i timori nei mercati finanziari promettendo miliardi di guadagni. Le cose non vanno come i due avevano programmato, e Alex si ritrova a dover affrontare le peggiori ore della sua vita e a mettere in discussione tutto ciò che vede.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 18 febbraio 2022.

L’indice della paura, il trailer ufficiale

Hotel Portofino

Arriva a febbraio anche Hotel Portofino, un sofisticato dramma a tinte thriller ambientato in Italia agli albori del Ventennio fascista, con protagonista Natascha McElhone (Californication) e un cast che include Daniele Pecci, Lorenzo Richelmy e Rocco Fasano. Ambientata in un periodo turbolento della storia italiana, segue Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese che si trasferisce nella Riviera ligure di Levante per aprire un hotel in stile britannico a Portofino e raggiungere l’indipendenza economica. Non tutto andrà secondo i piani, e tra misteri e colpi di scena la serie si tingerà di giallo.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 28 febbraio 2022.

Hotel Portofino, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Trust Me (stagioni 1-2) – dall’1 e dal 15 febbraio 2022

– dall’1 e dal 15 febbraio 2022 Law & Order: Unità speciale (stagioni 22-23) – dal 4 e dal 25 febbraio 2022

– dal 4 e dal 25 febbraio 2022 Affari segreti di damigelle (miniserie) – 19 febbraio 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

