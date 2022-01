Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di febbraio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a febbraio 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Il truffatore di Tinder (original)

Apriamo le novità Netflix di febbraio 2022 con Il truffatore di Tinder, docufilm che racconta la storia di un fantasioso impostore che si finge un playboy milionario e viene smascherato da un gruppo di donne. Cecilie è convinta di aver trovato l’uomo dei suoi sogni tra uno swipe e l’altro, ma la realtà si rivela ben diversa e il sedicente uomo d’affari internazionale non è chi dice di essere. Dopo aver scoperto di altre persone finite nel mirino dell’uomo, unisce le forze con loro, smette di essere una vittima e si batte per consegnarlo alla giustizia. Un avvincente documentario da non perdere.

Disponibile su Netflix dal 2 febbraio 2022.

Il truffatore di Tinder, il trailer ufficiale

Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S

I fan dei due noti youtuber non si perderanno certamente Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S, primo lungometraggio della popolare coppia (due i sequel già usciti). Luì e Sofì sono una gioiosa e sorridente coppia di fidanzati, ma il temibile Signor S decide di dare loro dei problemi con il suo piano di conquista del mondo: crea infatti due cloni decisamente meno simpatici. I Me contro Te proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote, regalando ai fan divertimento e tante sorprese.

Disponibile su Netflix dal 2 febbraio 2022.

Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S, il trailer ufficiale

Tallgirl 2 (original)

A febbraio debutta su Netflix Tallgirl 2, sequel del film uscito nel 2019 con Ava Michelle che racconta la vita della liceale Jodi, che si è sempre sentita a disagio per la sua altezza. Dopo il motivante discorso al ballo, ora non è più solo la “ragazza alta”: è popolare, sicura di sé, esce con un ragazzo e ha ottenuto il ruolo di protagonista nel musical scolastico. Quando però il mondo che aveva costruito inizia a sgretolarsi, Jodi si rende conto che stare a testa alta era solo l’inizio.

Disponibile su Netflix dall’11 febbraio 2022.

Tallgirl 2, il trailer ufficiale

Texas Chainsaw Massacre – Non aprite quella porta (original)

Tra le novità Netflix di febbraio 2022 anche Non aprite quella porta, sequel diretto dell’omonimo film del 1974 ambientato anni dopo. Melody e la giovane sorella Lila raggiungono con gli amici Dante e Ruth il paese sperduto di Harlow, Texas, per dare vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che tormenta gli abitanti della zona: tra questi c’è anche Sally Hardesty, unica sopravvissuta al massacro del 1973. Dopo essere rimasto nascosto per quasi mezzo secolo, Leatherface torna a terrorizzare: da non perdere per gli amanti dell’horror.

Disponibile su Netflix dal 18 febbraio 2022.

Non aprite quella porta, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

John Wick – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Amore e guinzagli (original) – 11 febbraio 2022

(original) – 11 febbraio 2022 Bigbug (original) – 11 febbraio 2022

(original) – 11 febbraio 2022 Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy (original) – 11 febbraio 2022

(original) – 11 febbraio 2022 Perdonaci i nostri peccati (original) – 17 febbraio 2022

(original) – 17 febbraio 2022 Erax (original) – 17 febbraio 2022

(original) – 17 febbraio 2022 Heart Shot – Dritto al cuore (original) – 17 febbraio 2022

(original) – 17 febbraio 2022 Downfall: il caso Boeing (original) – 18 febbraio 2022

(original) – 18 febbraio 2022 Venom – 19 febbraio 2022

– 19 febbraio 2022 Non mi uccidere – 19 febbraio 2022

– 19 febbraio 2022 Madea: Il ritorno (original) – 25 febbraio 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Murderville (original)

Iniziamo con le novità Netflix di febbraio 2022 lato serie TV con Murderville, una crime comedy procedurale in sei episodi ispirata alla serie premiata ai BAFTA Murder in Successville. Per l’eccentrico detective Terry Seattle (Will Arnett) un nuovo giorno significa un nuovo caso di omicidio e un nuovo ospite famoso come partner. Le guest star di ogni episodio (Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch e Sharon Stone) non hanno però ricevuto il copione e quindi non hanno idea di cosa succederà: dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini, ma sarà solo l’ospite speciale a decidere chi è l’assassino.

Disponibile su Netflix dal 3 febbraio 2022.

Murderville, il trailer ufficiale

Brooklyn Nine-Nine – stagione 7

Debutta su Netflix questo mese l’attesissima settima stagione di Brooklyn Nine-Nine, la penultima prima della chiusura (già trasmessa negli USA). La popolare serie è ambientata in un fittizio distretto di polizia di New York (il 99°, per l’appunto) e segue le vicende di un gruppo di detective. Il protagonista è Jake Peralta, un giovane e brillante detective che detiene il record di arresti in città ma è poco incline a rispettare le regole: nella nuova stagione ci saranno nuovi casi per il personaggio interpretato da Andy Samberg.

Disponibile su Netflix dal 6 febbraio 2022.

Disincanto – stagione 4 (original)

Proseguono con la quarta stagione le avventure di Disincanto, serie comedy di animazione firmata da Matt Groening. Le misteriose origini di Dreamland e le implicazioni per il suo futuro si fanno via via più chiare, mentre il trio composto da Bean, Elfo e Luci intraprende dei viaggi insieme a re Zøg alla scoperta di sé. Separatisi alla fine della terza stagione, gli eroi cercheranno di ricongiungersi in questi nuovi dieci episodi che li porteranno in luoghi impensabili, come le profondità dell’Inferno, le nuvole del Paradiso, la Terra degli Orchi e non solo.

Disponibile su Netflix dal 9 febbraio 2022.

Inventing Anna (original)

A febbraio debutta su Netflix Inventing Anna, serie TV basata su fatti realmente accaduti. Racconta la storia di una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, una donna che si è finta un’ereditiera tedesca e ha truffato diverse persone, banche e hotel. Tra le due si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio. In attesa del processo, la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti a New York si stavano facendo: chi è davvero Anna Delvey?

Disponibile su Netflix dall’11 febbraio 2022.

Inventing Anna, il trailer ufficiale

La serie di Cuphead! (original)

Il videogioco che ha conquistato il pubblico diventa una serie TV animata: arriva su Netflix La serie di Cuphead! (The Cuphead Show! il titolo originale), che segue le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman. Alla ricerca di avventure e divertimento, i due abitanti dell’isola Calamaio si cacciano sempre nei pasticci, tra riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido con l’assurdo Satanasso, deciso a interferire coi piani dei due protagonisti.

Disponibile su Netflix dal 18 febbraio 2022.

La serie di Cuphead!, il trailer ufficiale

Vikings: Valhalla (original)

Una delle novità da non perdere del febbraio 2022 Netflix è Vikings: Valhalla, serie ambientata oltre cent’anni dopo la fine della serie originale Vikings. Narra le avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson, la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson. Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un punto di rottura e gli stessi vichinghi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, i tre intraprendono un viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra, combattendo per la sopravvivenza e la gloria. Una nuova e avvincente avventura che mescola dramma, autenticità storica e azione.

Disponibile su Netflix dal 25 febbraio 2022.

Vikings: Valhalla, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Dion (stagione 2 , original) – 1 febbraio 2022

, original) – 1 febbraio 2022 Riverdale (stagione 5) – 1 febbraio 2022

– 1 febbraio 2022 Oscuro desiderio (stagione 2 , original) – 2 febbraio 2022

, original) – 2 febbraio 2022 Il Colore delle Magnolie (stagione 2 , original) – 4 febbraio 2022

, original) – 4 febbraio 2022 Ms. Pat: Y’All Wanna Hear Something Crazy? (original) – 8 febbraio 2022

(original) – 8 febbraio 2022 L’amore è cieco: Giappone (original) – 8 febbraio 2022

(original) – 8 febbraio 2022 L’amore è cieco (stagione 2 , original) – 11 febbraio 2022

, original) – 11 febbraio 2022 Toy Boy (stagione 2 , original) – 11 febbraio 2022

, original) – 11 febbraio 2022 Fedeltà (original) – 14 febbraio 2022

(original) – 14 febbraio 2022 Secrets of Summer (original) – 16 febbraio 2022

(original) – 16 febbraio 2022 Il giovane Wallander (stagione 2 , original) – 17 febbraio 2022

, original) – 17 febbraio 2022 Al passo con i Kardashians (stagioni 9-10) – 17 febbraio 2022

– 17 febbraio 2022 Space Force (stagione 2 , original) – 18 febbraio 2022

, original) – 18 febbraio 2022 Uno di noi sta mentendo (original) – 18 febbraio 2022

(original) – 18 febbraio 2022 Bubba Wallace: in gara contro ogni limite (original) – 22 febbraio 2022

(original) – 22 febbraio 2022 La giudice (original) – 25 febbraio 2022

Le novità Netflix di febbraio 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a febbraio 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

