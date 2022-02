Continua l’analisi della versione beta di iOS 15.4 per sviluppatori rilasciata nei giorni scorsi, che potrebbe contenere informazioni utili sullo sviluppo di un visore AR/VR da parte di Apple. Mentre iOS 15.3 è disponibile al download, la versione beta per sviluppatori aggiunge nuove funzionalità come il supporto Face ID anche per chi indossa la mascherina e Universal Control, che consente di gestire più Macbook e iPad con un singolo set di periferiche.

Visore AR/VR Apple imminente

Secondo lo sviluppatore Maximiliano Firtman, la nuova versione beta di iOS 15.4 mostra chiari segni dello sviluppo di un visore in realtà aumentata o virtuale. Nello specifico, sono presenti modifiche rintracciate nel browser web di default, Safari, insieme al supporto per le API WebXR dedicate proprio ai terminali AR/VR. Le modifiche al browser e il supporto alle API presente su iOS 15.4 beta permette agli utenti di visitare siti web che incorporano interfacce dedicate alla navigazione in realtà aumentata e realtà virtuale.

Negli ultimi mesi i rumor su di un visore Apple di prossima uscita si sono intensificati, con alcune indiscrezioni che sembrano prese direttamente da un libro di fantascienza. Alcuni analisti, come Mark Gurman, si sono sbilanciati affermando che il visore di Apple potrebbe adottare un chip M1 Pro o adottarne l’architettura per le esigenze di un headset indossabile e in grado di operare senza tether, ovvero collegamento diretto. La buona notizia è che sembra che il visore AR/VR della società di Cupertino potrebbe costare meno del previsto, ma finora le informazioni al riguardo sono soltanto parziali.

Ritornando agli indizi di un futuro supporto per dispositivi AR/VR in iOS 15.4, l’inclusione delle API WebXR e le modifiche apportate al browser Safari sono un chiaro segnale che Apple sta sviluppando attivamente un visore, e che potrebbe essere presentato nei prossimi mesi. Anche se non esistono altre prove sostanziali su di una data di lancio imminente, le modifiche apportate al software beta di iOS 15.4 fanno ben sperare. Tra le altre novità che iOS 15.4 dovrebbe implementare c’è la possibilità di aggiungere il Green Pass sulle app Wallet e Salute.

Notifiche push anche per web app

Per anni, Safari su iOS ha suportato Web App Manifest ma il processo per l’installazione delle Progressive Web App (PWA) non includeva le icone corrette, causando non pochi problemi. Con la beta di iOS 15.4 lo stesso Firtman conferma che le icone vengono visualizzate correttamente, con alcune eccezioni che vengono spiegate in dettaglio nel suo blog post.

La vera notizia però riguarda l’inclusione delle notifiche push per web app su iOS e iPadOS. Questa funzionalità è presente da anni su macOS, ma soltanto con il prossimo aggiornamento potrebbe essere implementata, anche se al momento le API per abilitare le notifiche sono in fase di costruzione.

Gli sviluppatori di PWA in particolare dovranno capire come implementare il punto di origine per le notifiche push: Firtman specula sulla possibilità di dover pagare una somma in aggiunta alla quota annuale che gli sviluppatori di app Apple pagano per poter inviare messaggi push agli utenti che utilizzano Progressive Web App. Ma ne sapremo di più a breve.

Potrebbe interessarti: Google al lavoro su un nuovo visore: Project Iris