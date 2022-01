Ieri Apple ha rilasciato le nuove versioni beta 15.4 di iOS, iPadOS e tvOS, watchOS 8.5 e macOS 12.3 e tra le novità per iOS è arrivata la possibilità di utilizzare Face ID per il riconoscimento e lo sblocco del dispositivo quando si indossa la mascherina, anche se sprovvisti di Apple Watch.

Stando a quanto riportato da Cult of Mac, questa possibilità è disponibile solo per iPhone 12 e iPhone 13 (e famiglia), in quanto dotati di sensori di riconoscimento facciale più avanzati e quindi in grado di offrire questa funzionalità.

Un’esclusiva di Face ID della serie iPhone 12 e iPhone 13

Quando si indossa la mascherina il sistema di sblocco facciale Face ID analizza le caratteristiche uniche presenti nella zona che circonda gli occhi della persona inquadrata per verificare che sia il proprietario del dispositivo.

Avendo a disposizione meno dati rispetto alla scansione senza mascherina, Face ID è chiamato a un’elaborazione più intensiva che sarebbe possibile solo grazie ai sensori di ultima generazione.

Apple ha cercato per la prima volta di eliminare le frustrazioni derivanti dal dover abbassare la mascherina per sbloccare l’iPhone con Face ID circa un anno fa, risolvendo tuttavia la questione solo con l’ausilio di Apple Watch. Con iOS 15.4 non sarà più necessario indossare lo smartwatch, seppur avvisando che il sistema di riconoscimento facciale possa risultare meno accurato.

Potrebbe interessarti: Con iOS 15.4 il Green Pass è nelle app Wallet e Salute