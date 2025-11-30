È stata una parte finale di novembre scoppiettante grazie a tutte le offerte del Black Friday proposte da brand, e-commerce e negozi (online e offline). Se siete ancora a caccia di un acquisto last minute e state cercando un monitor, dovete assolutamente cogliere al volo un’offerta targata Samsung.

Il colosso sudcoreano ha messo in piedi una promozione molto interessante in questo periodo con sconti, coupon ed extra-sconti. Per coloro che cercano un monitor, acquistando tramite l’app ufficiale dello shop, ovvero Samsung Shop App, è possibile sfruttare un coupon più ricco, il solito extra sconto per gli acquisti tramite app e, soprattutto, ricevere uno smartphone in omaggio.

Proseguono le offerte Black Friday di Samsung

Samsung è salita prepotentemente sul carro del Black Friday, proponendo fino alle ore 09:00 del 2 dicembre 2025 un’interessantissima promozione che prevede sconti fino al 50% e, in aggiunta, ha messo a nostra disposizione il coupon sconto esclusivo TUTTOANDROID4U che garantisce fino al 15% di extra sconto:

15% di extra-sconto su TV, elettrodomestici e monitor selezionati

10% di extra-sconto sugli smartphone della serie Galaxy A e sulle cuffie Galaxy Buds

5% di extra-sconto sui notebook Galaxy Book, sugli smartwatch Galaxy Watch e sui pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

A queste iniziative, sull’intero catalogo, si aggiungono la possibilità di sfruttare PayPal come metodo di pagamento per ottenere un ulteriore 5% di sconto al checkout e la possibilità di usufruire del 5% di sconto extra per gli acquisti tramite la Samsung Shop App.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Su una selezione di monitor c’è molto di più

Per quanto riguarda i monitor, ci sono però altre iniziative che alzano ulteriormente l’asticella sul fronte della convenienza. Permane il 5% di extra-sconto sfruttando PayPal come metodo di pagamento e, su alcuni modelli, c’è la possibilità di sfruttare la promo Trade up monitor (rimborso in cambio di un monitor usato) e addirittura di ottenere uno smartphone in omaggio rinunciando al coupon TUTTOANDROID4U (quello del 15% di sconto di cui parlavamo sopra).

In omaggio è possibile ottenere Samsung Galaxy A36 5G da 256 GB (in colorazione Awesome Black), uno smartphone Android di fascia media presentato nelle battute iniziali del 2025 (quindi super attuale) che, di listino, costa 459,90 euro; ottimo display, buona dotazione tecnica e supporto software a lunga durata sono i suoi punti di forza (trovate qua la nostra recensione).

Effettuando l’acquisto tramite Samsung Shop App le cose si fanno ancora più interessanti: è infatti disponibile il coupon sconto MONITOR20 che garantisce un altro 20% di sconto (su determinati monitor).

Sfruttando quest’ultima possibilità, in soldoni, riceverete in omaggio un Galaxy A36 5G e potrete usufruire di uno sconto del 20% (MONITOR20) più un extra sconto del 5% (acquisto tramite Samsung Shop App) più un ulteriore extra sconto del 5% (pagamento tramite PayPal).