Dopo un 2021 vissuto da protagonista assoluta del settore dei computer, con vendite da record in tutto il mondo, Apple si prepara a rinnovare ulteriormente la gamma MacBook nel corso del 2022. In particolare, le principali novità arriveranno nel corso del secondo semestre dell’anno in corso quando Apple dovrebbe presentare il nuovo processore M2. L’azienda di Cupertino ha in cantiere due diversi modelli che andranno ad affiancare il MacBook Pro 14 ed il MacBook Pro 16 dotati dei processori da record M1 Pro e M1 Max. Vediamo i dettagli:

MacBook Pro e Air: i due nuovi laptop con processore M2 in arrivo

A chiarire quelle che saranno le novità della gamma MacBook per il 2022 arrivano oggi le informazioni fornite dall’insider @dylandkt. Secondo i nuovi dettagli rivelati in queste ore, Apple presenterà nel corso del secondo semestre dell’anno un nuovo MacBook Air, che rimpiazzerà il best seller MacBook Air M1. L’azienda di Cupertino, inoltre, ha in programma il lancio anche di un inedito MacBook Pro 14. Entrambi i nuovi laptop potranno contare sull’ancora inedito chip M2 che garantirà un netto passo in avanti in termini di performance rispetto all’attuale M1.

È importante sottolineare che il possibile lancio del nuovo MacBook Air con M2 nella prima parte del 2022 sarebbe stato cancellato e la causa sarebbe da ricercare proprio nello sviluppo e nella produzione del nuovo chip M2. La seconda generazione del processore sviluppato da Apple sarà pronta soltanto nella seconda metà dell’anno in corso e questo ritardo potrebbe aver costretto l’azienda a cambiare i piani, ritardando il debutto commerciale della nuova generazione del MacBook Air.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air). — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

In ogni caso, entro la fine dell’anno in corso, la gamma MacBook sarà rinnovata e i due nuovi laptop saranno acquistabili anche in Italia. Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo MacBook Air M2 dovrebbe riprendere le stesse caratteristiche del modello con M1, al netto dell’aggiornamento del processore. Anche il design non dovrebbe subire sostanziali modifiche rispetto alla versione attuale. Non ci sarà il notch visto sui recenti MacBook Pro e il modello base potrebbe ancora partire da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

La seconda novità del 2022 per la gamma MacBook sarà, invece, il nuovo MacBook Pro 14 2022. Tale modello andrà ad affiancarsi, senza sostituire, all’attuale MacBook Pro da 14 pollici proponendo però il nuovo processore M2. Di fatto, questo nuovo laptop andrà a sostituire l’attuale Pro M1 da 13 pollici proponendo un prezzo nettamente inferiore rispetto al Pro da 14 pollici con M1 Pro. Il prezzo in dollari della versione base dovrebbe essere pari a circa 1.499 dollari, circa 500 dollari in meno rispetto alla versione con M1 Pro.

Questa differenza di prezzo si rifletterà, naturalmente, anche sui prezzi italiani. Il nuovo MacBook Pro 14 2022 con M2 sarà sensibilmente più economico rispetto ai recenti MacBook svelati da Apple. Da notare che il nuovo laptop riprenderà il display con notch visto sui nuovi Pro della casa di Cupertino. Per il momento, le novità della gamma MacBook sono ancora abbastanza lontane. Di certo, già nelle prossime settimane dovrebbero arrivare informazioni più precise sui nuovi laptop in arrivo. Da valutare anche sarà l’effettivo salto in avanti prestazionale che si registrerà nel passaggio da M1 a M2 ed il confronto tra le prestazioni di M2 con quelle di M1 Pro.

