Il 2021 è stato, senza dubbio, l’anno di Apple e dei nuovi MacBook. In particolare, i nuovi MacBook Pro presentati lo scorso autunno sono riusciti a rivoluzionare il mercato, alzando sensibilmente l’asticella per tutta la concorrenza grazie a performance straordinarie (soprattutto in rapporto ai consumi ridottissimi). Nel frattempo, il MacBook Air M1 si è affermato come un vero e proprio di riferimento del mercato notebook.

Il recente report di Canalys relativo alle vendite di PC nel 2021 (considerando desktop, notebook e workstation) premia Apple che chiude il 2021 con vendite da record per la sua gamma MacBook. A guidare il mercato PC è, invece, Lenovo che però registra una riduzione della quota di mercato a causa soprattutto del successo della casa di Cupertino e delle ottime vendite di Dell e Acer. Ma entriamo più nel dettaglio.

Apple da record: +28.3% per le vendite dei Mac

Apple chiude un 2021 da record per la sua gamma di notebook. La casa di Cupertino ha venduto, in base al recente report di Canalys, quasi 29 milioni di Mac nel corso del 2021 registrando una crescita del +28.3% rispetto ai dati del 2020 e chiudendo l’anno con una quota di mercato pari all’8.5%. Il risultato ottenuto da Apple è nettamente superiore rispetto al dato dell’intero mercato PC. Nel 2021, infatti, sono stati venduti 341 milioni di PC con una crescita del +14.6% rispetto ai dati del 2020.

Da notare, inoltre, che nell’ultimo trimestre del 2021 (caratterizzato dall’arrivo dei nuovi MacBook Pro, di cui abbiamo pubblicato di recente la nostra recensione) Apple ha piazzato 7,8 milioni di unità registrando una crescita inferiore al dato complessivo del 2021 (+9%) ma comunque superiore all’intero mercato PC che fa segnare 91 milioni di unità vendute con un incremento del +0.8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Lenovo guida il mercato PC, ottimi dati per Dell e Acer

A dominare il mercato PC è ancora una volta Lenovo che anche nel 2021 si conferma leader del settore con un totale di 82 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Per la casa cinese, il dato in questione si traduce in una crescita su base annua del +13.1%. Lenovo chiude il 2021 con una quota di mercato del 24.1%, in leggero calo rispetto al 24.4% registrato lo scorso anno. A pesare sul risultato di Lenovo è il quarto trimestre particolarmente negativo (-6.5% con 21 milioni di unità vendute). L’azienda è tra i produttori PC più colpiti dalla crisi dei chip nel corso dell’ultimo trimestre dello scorso anno.

Alle spalle di Lenovo troviamo HP che chiude il 2021 con 74 milioni di unità vendute ed un incremento del +9.5% rispetto all’anno precedente. Da segnalare anche l’ottimo risultato di Dell che si piazza al terzo posto tra i produttori PC a livello globale con 59 milioni di unità vendute ed un incremento su base annua del +18%. Lenovo, HP e Dell raggiungono, complessivamente, una quota di mercato pari ad oltre il 63%. Giù dal podio c’è Apple, di cui abbiamo analizzato le vendite nel paragrafo precedente, che precede Acer.

La casa taiwanese ha chiuso un 2021 da record e, nella Top 5, è l’unico brand che riesce ad avvicinarsi ai risultati di Apple in termini di crescita percentuale. Per Acer, infatti, il 2021 si è chiuso con un totale di 24 milioni di PC venduti in tutto il mondo e con una crescita del +21.8%. Anche Acer deve fare i conti con un netto rallentamento nel quarto trimestre dell’anno, chiuso con una crescita del +6.7%. A completare le vendite ci sono tutti gli altri produttori di PC che raccolgono, complessivamente, 72 milioni di unità vendute con una crescita del 12.1% ed un market share del 21.6%.

Leggi anche: migliori notebook Lenovo