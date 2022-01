Mentre Apple lavora alla nuova serie iPhone 14 e rilascia le versioni 15.2 e 15.2 di iOS e sistemi operativi sodali, trapelano i nuovi dati ufficiali sulla diffusione della quindicesima versione del sistema operativo per iPhone (63% sul totale e il 72% considerando i modelli degli ultimi quattro anni. Poteva andare meglio, per usare un eufemismo, considerati i numeri passati e per questo Apple, sotto sotto, sprona gli utenti ad aggiornare alle nuove versioni chiudendo gli aggiornamenti di sicurezza per iOS 14.

iPhone 14, dicevamo. Ebbene, per chi aspetta i nuovi modelli attesi il prossimo settembre ci sono delle interessanti novità che riguardano alcune caratteristiche tecniche fra cui la frequenza d’aggiornamento dei display e il quantitativo di memoria RAM. Ecco tutto.

120 Hz di refresh rate e 6 GB di RAM per tutti gli iPhone 14

A parlare è una nota dell’Haitong International Securities che, per tramite dell’analista Jeff Pu di MacRumors anticipa che i prossimi iPhone 14 disporranno tutti di schermi ProMotion, la tecnologia che sta dietro al refresh rate adattabile fino a 120 Hz. Una buona notizia, apprezzabile da chiunque sia nel quotidiano e semplice scrolling, sia quando si guardano video o si utilizza lo smartphone per giocare.

Refresh rate a parte, come anticipato, si parla anche di memoria RAM. Secondo quanto trapelato, tutti e quattro i modelli di iPhone 14 (standard, Max, Pro e Pro Max) saranno dotati di 6 GB di RAM, il che sarebbe un aggiornamento solo rispetto ad alcuni dei modelli attualmente in vendita, e cioè iPhone 13 e iPhone 13 mini, dotati di 4 GB.

Dette le novità, emergono anche alcune conferme per quel che riguarda iPhone 14 Pro che dovrebbe montare una fotocamera da 48 megapixel e partirebbe da una configurazione base da 256 GB (anziché 128). Discorso diverso per iPhone 14, per cui l’opzione di partenza da 64 GB sarebbe verosimile.

Comunque, per saperne di più restate collegati perché siamo solo agli inizi!

Potrebbe interessarti anche: I nuovi iPhone 13 da 512 GB scontati su Amazon di oltre 200 euro