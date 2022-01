Nel corso delle ultime ora Apple ha iniziato il rilascio degli aggiornamenti minori di iOS 15.2.1 e iPadOS 15.2.1 per gli utenti iPhone e iPad, circa un mese dopo aver distribuito iOS 15.2 e iPadOS 15.2. Vediamo quali sono le novità.

iOS 15.2.1 e iPadOS 15.2.1 risolvono alcuni problemi

Gli aggiornamenti alla versione 15.2.1 per iOS e iPadOS possono essere scaricati gratuitamente dagli utenti tramite le impostazioni dello smartphone, basta recarsi in Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento software. Le principali novità introdotte con questi aggiornamenti minori sono essenzialmente due.

La prima riguarda la risoluzione di un problema che causava il mancato caricamento dei messaggi inviati tramite un collegamento iCloud; inoltre corregge un bug con le app di terze parti di CarPlay che non rispondevano gli input dell’utente.

La seconda apporta una correzione nell’ambito della sicurezza, risolvendo il bug di HomeKit. Questo bug era stato scoperto ad agosto e riportato all’attenzione della comunità a inizio gennaio da Trevor Spiniolas. La vulnerabilità, che porta il nome di “doorLock”, consentiva la modifica del nome di un dispositivo HomeKit con un altro da oltre 500.000 caratteri: il tentativo del sistema di caricare una stringa di caratteri così grande portava al blocco del servizio. Apple aveva già tentato di arginare il problema riducendo la lunghezza del nome che poteva essere impostato con iOS 15.1, ma adesso sembra che la vulnerabilità sia stata completamente risolta.

Apple rilascia le beta 2 dev di iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3

Contestualmente al roll out degli aggiornamenti di cui sopra, Apple ha iniziato il rilascio agli sviluppatori delle versioni beta 2 di iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3. Non ci sono ancora informazioni precise circa i miglioramenti e/o cambiamenti apportati in queste versioni. Si potrebbe presumere che contengano alcune funzionalità presentate da Apple al WWDC 2021 ma non ancora implementate, come il controllo universale (che consentirà di controllare più Mac e iPad con la stessa tastiera e mouse) e il supporto per gli ID nell’app Wallet.

Leggi anche: Recensione iPhone 13: notevole upgrade ma attenzione al 13 Pro