Tornano in offerta gli iPhone 13 su Amazon con sconti che sfiorano il 20% per le versioni con taglio di memoria da 512 GB. E il bello è che la promozione riguarda varie colorazioni di uno degli ultimi gioiellini di casa Cupertino.

Dunque, se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare iPhone 13 da 512 GB, variante di memoria che Apple come al solito fa pagare e parecchio, sarebbe bene non temporeggiare. E allora, scopriamo subito i dettagli dell’offerta di Amazon in questione.

Apple iPhone 13 in offerta su Amazon in vari colori

In sostanza, l’offerta di Amazon su iPhone 13 in versione da 512 GB permette di risparmiare oltre 200 euro dal listino, con sconti che sfiorano il 20%, che per i prodotti di casa Cupertino, specie se consideriamo che si tratta dei modelli più recenti, è di fatto una rarità.

Per chi cercava le colorazioni bianco o rosa, dovrà pazientare ancora, ma per tutti gli altri il momento è propizio:

Questo è quanto, considerate come al solito che i prezzi variano a seconda del momento, ma queste sono le cifre del momento in cui scriviamo. E se cercate altro non perdetevi le ultime offerte che pubblichiamo quotidianamente sul nostro canale Telegram Prezzi.tech.

