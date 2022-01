Oltre all’analista Ming-Chi Kuo e altre fonti, anche secondo la società di ricerca taiwanese TrendForce i modelli iPhone 14 Pro saranno dotati di una fotocamera da 48 MP per quanto riguarda il sensore Wide posteriore, attualmente da 12 MP sui modelli iPhone 13 Pro in commercio.

Apple potrebbe aggiornare la fotocamera grandangolare di iPhone 14 Pro

Aumentando semplicemente il numero di megapixel della fotocamera di uno smartphone e mantenendo le stesse dimensioni del sensore di immagine si ottengono pixel più piccoli che consentono di catturare meno luce, con conseguenti foto di qualità inferiore in condizioni di scarsa illuminazione.

Come soluzione il noto analista Ming-Chi Kuo ha precedentemente affermato che i modelli iPhone 14 Pro supporteranno non solo l’output a 48 MP, ma anche quello a 12 MP che sarebbe probabilmente ottenuto con un processo noto come binning dei pixel che unisce i dati da più pixel sul sensore di immagine della fotocamera per creare un “super-pixel”. Il risultati? Una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione per l’appunto.

Questo escamotage è già in uso su alcuni smartphone Android come Samsung Galaxy S21 Ultra e consentirebbe a iPhone 14 Pro di scattare foto a 48 MP in ambienti luminosi e foto a 12 MP in condizioni di scarsa illuminazione che risulterebbero di qualità superiore.

I modelli iPhone 14 Pro probabilmente scatterebbero foto da 12 MP per impostazione predefinita date le grandi dimensioni del file generato dalle foto a 48 MP, ma bisognerà vedere se e in che modo Apple implementerà tale funzione.

Il colosso di Cupertino dovrebbe annunciare quattro modelli per la nuova gamma iPhone 14 attesa a settembre.

In copertina iPhone 13 Pro

Potrebbe interessarti: I nuovi iPhone 13, 13 Mini e 13 Pro sono in offerta: dove comprarli al minimo