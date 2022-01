L’edizione 2022 del classico evento primaverile di Apple potrebbe essere il palcoscenico scelto in quel di Cupertino per la presentazione del nuovo iPhone SE che, secondo le ultime indiscrezioni emerse, sarà provvisto anche della connettività 5G.

Stando a quanto si legge nella più recente newsletter del solito Mark Gurman di Bloomberg, infatti, l’erede dell’economico ma mai particolarmente apprezzato Apple iPhone SE 2020 (ecco la nostra recensione), sarà “verosimilmente” annunciato tra il mese di marzo e quello di aprile. Queste voci, peraltro, sono in linea con quanto vi avevamo riportato nelle scorse settimane.

Gurman, inoltre, riprende anche le precedenti indiscrezioni in merito all’impostazione estetica di quello che possiamo chiamare iPhone SE 2022: il nuovo smartphone economico della mela morsicata dovrebbe rimanere ancora una volta fedele al design “classico” — anche se sarebbe più corretto usare il termine “antiquato” — del vecchio iPhone 8, che a sua volta non era poi così diverso dall’iPhone 7. Insomma, non esattamente una bella notizia, visto che parliamo di un design usatto per modelli del 2016 e del 2017 e che già quando era stato ripreso con iPhone SE 2020 aveva fatto storcere il naso a parecchi. Uno smartphone con un display così piccolo e cornici così generose sarebbe palesemente anacronistico nel 2022. Rumor più recenti, questo va detto, facevano pensare ad un ammodernamento più marcato.

Design a parte, anche la restante parte della “ricetta SE” dovrebbe essere riproposta: il rinnovamento vero dovrebbe dunque avvenire sotto il cofano, con buone chance di vedere il vecchio processore soppiantato dall’A15 Bionic degli iPhone 13. La presenza della connettività 5G potrebbe costringere Apple ad un piccolo upgrade della batteria e non sarebbe sorprendente vedere un taglio di memoria da 128 GB. L’approccio “low-cost” della serie SE non fa pensare ad un salto in avanti significativo sul piano del comparto fotografico, ma sarebbe chiaramente gradito.

In attesa di capire quante e quali di queste indiscrezioni troveranno conferma nel nuovo Apple iPhone SE 2022, rimane sconosciuto il dettaglio che più di tutti sarà decisivo per decretarne il successo o il fallimento, ovvero il prezzo. D’altronde il modello 2020 aveva attirato l’attenzione quasi esclusivamente per il prezzo di ingresso di 399 dollari (499 euro in Italia).

E voi che cosa ne pensate? Sareste interessati ad un iPhone di questo tipo? Quanto sareste disposti a pagare per averlo? Ditecelo nei commenti.

Leggi anche: Recensione iPhone 13