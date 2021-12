Una nuova fuga di notizie ha rivelato alcuni dettagli sul prossimo iPhone SE 3, il prossimo melafonino compatto di casa Apple, che dovrebbe arrivare sul mercato nel primo semestre del 2022.

iPhone SE 3 sarà compatto e avrà un design moderno

Secondo nuovi leak l’iPhone SE 3 sarà ispirato ad iPhone 11, rispecchiando le precedenti relazioni tra l’iPhone SE e iPhone 5S, iPhone SE 2 e iPhone 8. Ad alimentarlo ci sarà un chip A15 Bionic in versione depotenziata, mentre la scocca sarà simile a quella dell’iPhone 11. Il display invece, secondo quanto affermano alcuni precedenti rapporti sarà LCD, rendendolo l’ultimo dispositivo con processore premium sul mercato a montare un display di questo genere. È importante notare come lo stesso leaker che sosteneva in precedenza che questo nuovo smartphone avrebbe preso spunto da iPhone XR, ora cita un design più moderno e simile ad iPhone 11.

Sebbene iPhone SE 3 monterà un chip A15 Bionic, si tratterà comunque di una versione depotenziata. Questa, seppur non si sa di quanto depotenziata, non dovrebbe garantire prestazioni migliori di quelle di iPhone 13, anche nei migliori scenari. Sappiamo però, che iPhone 13 è in grado di giocarsela con lo Snapdragon 8 Gen 1, offrendo prestazioni di pari livello e ciò non dovrebbe essere un problema. L’iPhone SE 3 dovrebbe fare il suo debutto a marzo-aprile 2022, con leak precedenti che indicavano che manterrà il prezzo dell’iPhone SE 2.

Che ne pensate della probabile prossima versione dell’SE? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

Smartphone in copertina: iPhone 11