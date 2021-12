Nella giornata di oggi, 13 dicembre 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia il nuovo volantino natalizio “Sottocosto“ (“Babbo non prendertela, gli esperti del Sottocosto siamo noi“), specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup e comprensivo di un’ampia selezione di offerte tech, che permettono anche di sfruttare i vantaggi del bonus TV e del Bonus Rottamazione TV per il (parziale) switch off.

Prima di entrare nel merito delle offerte va ricordato che Expert offre la possibilità – per gli ordini da 200 a 5.000 euro – di pagare in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre è disponibile il servizio “Prenota e Ritira”, che consente di prenotare i prodotti desiderati online e poi procedere al ritiro in negozio.

Offerte “Sottocosto” di Expert DGgroup (13-22 dicembre)

Come specificato nella prima pagina del volantino, le offerte del Sottocosto saranno attive dal 13 al 22 dicembre, con alcune eccezioni che invece rimarranno disponibili anche fino al 24 dicembre. Andiamo a scoprire quelle più interessanti, già suddivise per categoria per facilitarne la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Computer e tablet in offerta da Expert

HP 15S a 449 euro

Apple MacBook Air M1 256 GB a 949 euro (ecco il nostro confronto tra MacBook Air M1 e MacBook Pro M1)

Apple iPad Air a 669 euro

Lenovo V15 a 549 euro

ASUS Vivobook K513EA a 649 euro

Lenovo Yoga Slim 7 a 899 euro

ASUS ZenBook 13 a 849 euro

Lenovo Ideapad 3 Chromebook a 349 euro

Lenovo Tab M10 Plus a 159,90 euro

Lenovo Tab M10 a 129 euro

Samsung Galaxy Tab A7 LTE a 199 euro

Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 129 euro

Smart TV in offerta da Expert

LG 55UP75006LF a 479 euro (383,20 euro con Bonus Rottamazione TV, 353,20 euro con Bonus TV)

LG OLED 65C15LA a 1799 euro (1699 euro con Bonus Rottamazione TV, 1669 euro con Bonus TV)

Samsung Neo QLED QN90A a 2299 euro (2199 euro con Bonus Rottamazione TV, 2169 euro con Bonus TV)

Metz OLED 55MOC910Z a 899 euro (799 euro con Bonus Rottamazione TV, 769 euro con Bonus TV)

Xiaomi Mi TV P1 43 a 349 euro (279,20 euro con Bonus Rottamazione TV, 249,20 euro con Bonus TV)

Queste e tutte le altre offerte del volantino sono visibili nella galleria sottostante.

Previous Next Fullscreen

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook di Dicembre 2021: ecco i nostri consigli

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.