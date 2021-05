Oppo sta sviluppando sempre di più la propria strategia nel nostro paese e dopo degli smartphone convincenti, come i nuovi Oppo Find X3 Pro, Neo e Lite, cerca di farsi largo anche tra i dispositivi indossabili come smartwatch e smartband. Oppo Band è uno degli ultimi prodotti arrivati, una valida alternativa a ciò che c’è in giro sul mercato ma purtroppo senza particolari doti, per cui diventerà interessante solo con un vistoso calo di prezzo. Vediamo cosa ha da offrire

Design e specifiche tecniche

Oppo Band si presenta in maniera molto classica come una qualsiasi smartband, al netto della versione Fashion che è sicuramente più accattivante. A primo impatto ricorda molto le Xiaomi Mi Band 4 e Xiaomi Mi Band 5 dato che ha un piccolo display AMOLED da 1,1 pollici (con risoluzione 126 x 294 pixel) ben visibile anche sotto la diretta luce del sole e che occupa la parte superiore della smartband, su quella inferiore invece risalta il logo OPPO.

Misura 40.4 mm x 17.6 mm x 11.45 mm e ha un peso di circa 10 grammi mentre il braccialetto, che si può rimuovere e cambiare, permette di aggiustarlo nel range di 130–205 mm.

La Oppo Band che abbiamo in prova è quella classica con cinturino in gomma morbida nera e corpo in plastica il che gli conferisce al tempo stesso leggerezza e resistenza, nella versione Fashion invece ha il corpo interamente in acciaio inossidabile. Si tratta comunque di un dispositivo certificato per resistere contro acqua e polvere fino a 5 atmosfere, anche grazie al vetro frontale 2,5D anti graffio, ed infatti dopo diverse settimane di utilizzo non presenta ancora segni di usura o graffi.

A livello hardware è dotata di un processore Apollo3 a basso consumo energetico, di 16 MB di memoria per il sistema operativo, dell’accelerometro a 3 assi, del sensore ottico per la frequenza cardiaca e del sensore SpO2 per misurare l’ossigenazione del sangue.

Funzionalità

OPPO Band è in grado di registrare i dati di 12 diverse modalità sportive ovvero: corsa all’aperto, corsa al coperto, corsa bruciagrassi, passeggiata all’aperto, ciclismo all’aperto, ciclismo indoor, ellittica, Canottaggio, cricket, badminton, nuoto e Yoga. Seppur dovrebbe avere la possibilità di registrare automaticamente l’attività durante la nostra prova questo non ha funzionato e quindi ci ha obbligato ogni volta a impartire i comandi per avviare la registrazione, la stessa cosa per interromperla.

Sempre a livello software è possibile controllare la riproduzione musicale e di ricevere e leggere le notifiche ricevute sullo smartphone, ma non di rispondere.

L’accoppiamento con lo smartphone (Android e iOS) avviene avviene tramite Bluetooth 5.0 e l’applicazione da utilizzare è HeyTap Health che si occupa anche di sincronizzare i dati e riportarli, qualora lo volessimo, su Google Fit. Per incentivare l’attività fisica è inoltre previsto un sistema a badge per ricevere dei premi simbolici in base ai risultati ottenuti e spronarci a migliorare ulteriormente.

Sono poi presenti funzionalità di monitoraggio dello stato di salute ovvero la rilevazione continua della SpO2, il monitoraggio del sonno, della frequenza cardiaca in tempo reale e la possibilità di impostare promemoria di inattività, oltre ai più classici esercizi di respirazione. L’affidabilità delle rilevazioni è abbastanza buona, non si discosta molto da smartband concorrenti e ovviamente non sostituisce strumenti medicali, ma offre una buona stima dell’attività giornaliera.

A livello di personalizzazione invece sono oltre 160 i quadranti a disposizione, per trovare quello che più si adatta alla propria personalità.

Batteria

La batteria da 100 mAh promette 14 giorni di autonomia secondo Oppo, nella realtà utilizzandola 24 ore su 24 si riesce ad arrivare a circa 12 giorni, comunque un buon risultato.

In conclusione

Oppo Band è disponibile nella versione base a 49,90 Euro e nella versione Style a 69,90 Euro, prezzi leggermente sopra la media che attualmente non giustificano la spesa ulteriore trovandosi sul mercato prodotti più completi a un prezzo più contenuto. Indubbiamente però un’alternativa valida per chi preferisce avere solo prodotti dell’ecosistema Oppo e integrare così al meglio i vari dispositivi, oppure sarà interessante valutarne l’acquisto una volta che raggiungerà la cifra di 29 Euro. Potete acquistarla su Amazon.it.