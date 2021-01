Insieme ai nuovi Samsung Galaxy S21 l’azienda coreana ha tirato fuori dal cilindro anche le Galaxy Buds Pro, un nuovo modello di cuffie True Wireless che va incontro ai consumatori più esigenti, che ricercano il meglio dal punto di vista qualitativo e delle funzionalità Smart. Lo fa con un prodotto ricco di tecnologia hardware e software.

All’interno della nostra prova dopo 24 ore con Galaxy S21 Ultra trovate anche la recensione video delle Samsung Galaxy Buds Pro.

Design e ergonomia

Le Samsung Galaxy Buds Pro possono essere in parte viste come il modello successivo alle Galaxy Buds+, tuttavia rappresentano effettivamente un nuovo prodotto ben distinto e che si affiancano alle cuffie True Wireless della casa. Il loro costo è quasi proibitivo e questo è sinonimo di tanta cura nei dettagli come dal punto di vista estetico dove cercano di essere eleganti e al tempo stesso non eccessivamente ingombranti.

Hanno una finitura lucida all’esterno e opaca all’interno, misurano 19,5 x 20,5 x 20,8 millimetri e hanno un peso di 6,3 grammi ciascuna, dovuto principalmente alla batteria integrata da 61 mAh. La custodia invece, più piccola rispetto alle altre Buds, misura 50 x 50,2 x 27,8 millimetri e pesa 44,9 grammi.

Anche la custodia ha una rifinitura opaca ed integra una batteria da 472 mAh, oltre a un meccanismo a scatto per aprire o chiudere il case delle cuffie. A livello funzionale, nell’apertura e chiusura, il case delle Buds Live ci è sembrato più solido e ben fatto, seppur in quel caso la finitura lucida non aiutava nella presa.

Caratteristiche di Samsung Galaxy Buds Pro

A livello hardware sono dotate di numerosi sensori volti a migliorare l’esperienza di ascolto e in chiamata; internamente sono presenti due driver, per la precisione un woofer da 11 mm e un tweeter da 6,5 mm per le basse e altre frequenze per coprire uno spettro più ampio e avere una maggior definizione dell’audio.

Sono poi dotate di tre microfoni e di un accelerometro Voice Pickup Unit che permette di separare la voce dai suoni indesiderati. Uno dei microfoni offre un rapporto segnale/rumore particolarmente elevato, per eliminare i rumori di fondo e assicurare che la persona possa farsi sentire perfettamente in qualsiasi situazione. Il design meno sporgente, e la tecnologia Wind Shield che filtra le interferenze, consente di avere chiamate chiare anche in caso di forte vento.

Il bluetooth 5 inoltre offre la possibilità di connettersi contemporaneamente a due dispositivi come ad esempio uno smartphone e un tablet gestendo in autonomia la priorità più adatta ed è presente il supporto ai codec AAC, SBC e Scalable, proprietario di Samsung.

Molto importante infine la certificazione IPX7 che permettono alle Buds Pro di resistere senza problemi alla pioggia e al sudore, sono quindi utilizzabili anche mentre si fa sport o corsa.

Funzionalità software

Le Samsung Galaxy Buds Pro sono poi ricche dal punto di vista software dove le svariate funzionalità le rendono complete per qualsiasi utilizzo. C’è ad esempio la cancellazione attiva del rumore per passeggiare anche in vie trafficate con assoluto silenzio, la modalità Suono Ambientale che invece amplifica i suoni vicini di venti decibel e una funzione intelligente per passare da una modalità all’altra nel momento più opportuno.

Partiamo però dalla cancellazione attiva del rumore dove è possibile scegliere fra due livelli: Alto e Basso, con un effettivo cambiamento di qualche dB. Così come sulle Buds Live e sulle Buds Plus possiamo ridefinirla proprio “eliminazione del rumore” visto che riesce a cancellare effettivamente qualsiasi rumore.

Nella modalità Suono Ambientale invece abbiamo ben 4 livelli per impostare in un certo senso il volume del mondo circostante, è possibile infatti amplificarlo per sentirlo ancor di più rispetto alle nostre orecchie oppure di meno.

A livello Smart è poi possibile abbassare il volume della musica mentre si parla, anche quando la cancellazione del rumore o la modalità suono ambientale sono disattivate, permettendo di utilizzare le Galaxy Buds Pro in qualsiasi situazione quotidiana.

In aggiunta c’è la funzione Auto Switch che permette di ascoltare musica su un tablet Samsung e passare automaticamente al proprio smartphone quando arriva una chiamata, per tornare al tablet una volta riagganciato. Per gli amanti del gaming invece non manca la funzione Game Mode con latenza ridotta, mentre i vlogger possono addirittura catturare l’audio sia dai microfoni delle Buds Pro che da quelli del proprio Galaxy S21.

Nascoste poi nelle funzioni ulteriori c’è poi Audio 360 e la tecnologia Dolby Head Tracking che crea una sorta di ambiente musicale virtuale a 360° dove l’ascoltatore è sempre al centro della scena con suoni realistici e immersivi.

Qualità

A livello di suono siamo su un livello davvero molto alto, molto vicino se non superiore alle Airpods Pro di Apple, questo grazie alla presenza dei due driver dedicati. Il suono è nitido e anche nelle canzoni più complesse si riesce a individuare, avendo un buon orecchio, ogni singolo strumento.

In chiamata la qualità è discreta ma comunque sopra la media, questo grazie a un buon lavoro sulla riduzione dei rumori. La voce non è nitida ma in compenso è forte e presente, senza particolari rumori metallici come presenti sulla maggior parte della concorrenza.

Efficace e sorprendente la funzionalità di cancellazione del rumore ambientale, che riesce ad eliminare il 99% dei rumori, e quella di amplificazione dei suoni ambientali.

Autonomia delle Galaxy Buds Pro

Cuffie e case carichi al 100% consentono di raggiungere un’autonomia complessiva di 24-28 ore con cancellazione disattivata e 16-18 ore con cancellazione abilitata. Si tratta di valori in linea con quanto offrono altri prodotti sul mercato, anche restando in casa Samsung.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro sono disponibili in diverse colorazioni: Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet. Disponibili in preordine dal 15 al 28 gennaio, con spedizioni a partire dal 22 gennaio. Il prezzo è di 229 euro e per chi effettuerà il preordine e si registrerà su Samsung Members (tra il 14 gennaio e il 28 febbraio) è previsto in regalo il Samsung Wireless Charger Duo del valore commerciale di 69,90 euro.

Potete acquistarle sul sito ufficiale Samsung Shop.