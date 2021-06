Ecco cosa è successo nella prima giornata dell’Amazon Prime Day

Si è chiusa la prima giornata dell’Amazon Prime Day, che anche quest’anno avrà una durata di 48 ore. È dunque tempo di fare un primo bilancio di quello che abbiamo visto oggi, riassumendo tutte le offerte che abbiamo pubblicato, e che potreste esservi persi, senza dimenticare di segnalarvi i prodotti più venduti di queste prime 24 ore.

In questo modo non vi perderete nemmeno una delle offerte che vi abbiamo segnalato, valide nella maggior parte dei casi fino alle 23:59 di domani, e potreste scoprire qualche perla nascosta, o che vi era sfuggita, guardando i prodotti più venduti, quelli che sono in trend e che stanno conquistando gli italiani.

Le offerte di oggi

Vediamo dunque quali sono i prodotti che vi abbiamo segnalato oggi, con tutti i link ai relativi articoli elencati più in basso, così da trovare rapidamente quelli che potrebbero interessarvi e nei quali sono contenute le migliori offerte relative a determinate tipologie di prodotti.

Abbiamo iniziato con una vasta selezione di smart TV, OLED, QLED e LED, ce ne sono davvero per tutti i gusti, sia che vogliate continuare a seguire la nazionale italiana nel suo percorso a Euro 2020 sia che dobbiate prepararvi al passaggio al DVB-T2. Le trovate in ordine di prezzo così da individuare rapidamente quella che rientra nel vostro budget. Vi abbiamo segnalato anche un modello LG NanoCell che gode di uno sconto particolarmente allettante in queste ore.

Se invece state cercando un nuovo prodotto Apple, che si tratti di smartphone, cuffie o smartwatch, abbiamo preparato una selezione di prodotti scontati, con vari tagli di memoria e colori, così da soddisfare le esigenze e i gusti di tutti.

Non poteva mancare una selezione di computer, fissi e portatili, tornati a essere indispensabili con l’arrivo dello smart working e con la didattica a distanza che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021. Ce ne sono per tutte le tasche e di tutti i tipi, inclusi i Chromebook perfetti per gli studenti. E per chi vuole giocare abbiamo preparato una build PC a cui manca solo la GPU, da acquistare quando ci sarà disponibilità a prezzi “terrestri”.

Se siete stufi di aspirapolvere a filo, mocio e stracci, abbiamo preparato una ricca selezione di aspirapolvere robot, aspirapolvere cordless e lavapavimenti, così da faticare meno e avere più tempo libero da dedicare alla vostra famiglia o alle vostre passioni.

L’estate vi fa tornare la voglia di attività all’aria aperta? In casa vostra non dovrebbe mancare uno smartwatch o una smartband, utili sia per tracciare le attività svolte sia per ricevere le notifiche anche senza avere sempre lo smartphone a portata di mano, limitandone la dipendenza e migliorando la qualità della vita.

Amate ascoltare la musica durante lo sport, o volete delle cuffie per guardare la TV senza disturbare i vicini? Abbiamo una ricca selezione di cuffie in offerta per il Prime Day, di tutti i tipi, brand e tasche, avete solo l’imbarazzo della scelta. Piacciono a grandi e piccini e dunque Amazon non poteva esimersi dal proporre alcune offerte relative ai set LEGO, alcuni dei quali sono davvero imperdibili per gli appassionati, che potranno giocarci con i figli o ampliare la propria collezione.

Se invece preferite giochi elettronici, su console o PC, abbiamo preparato un’ampia selezione che comprende alcune decine di giochi in promozione, e non mancano alcuni accessori per giocare al meglio, come volanti e pedaliere, per rendere il tutto ancora più realistico.

I prodotti più venduti del 21 giugno

Dopo aver riepilogato gli articoli che vi abbiamo proposto nel corso della prima giornata dell’Amazon Prime Day, è giunto il momento di scoprire quali sono state le offerte che avete maggiormente apprezzato.

La parte del leone la fanno indubbiamente i prodotti Amazon, a partire da Fire TV Stick, in versione Lite e 4K, ma vi è piaciuto anche Echo Show 5, il più economico dei display intelligenti con Alexa a bordo. Ancora di più avete apprezzato gli Echo Dot, di terza e quarta generazione, insieme a Echo Auto, per rendere più moderne le vostre vetture.

Buoni numero anche per smartwatch e smartband, ben distribuiti tra i vari brand, Xiaomi e Huawei su tutti, senza dimenticare un grande classico come Apple Watch, che continua ad avere parecchi estimatori, ma anche TicWatch ha i suoi acquirenti. Non avete trascurato l’igiene orale, come testimoniano i tanti spazzolini elettrici che avete acquistato, senza ovviamente scordare la parte relativa ai computer.

I più apprezzati sono stati i modelli Huawei, in particolare il Matebook D15, ma avete acquistato anche i modelli più piccolo del colosso cinese e notebook di altre marche.

Di Huawei avete apprezzato parecchio anche le cuffie true wireless. più di quelle di qualsiasi altro produttore, a conferma della bontà dei prodotti del brand asiatico. Queste erano dunque alcune statistiche sui prodotti che avete maggiormente apprezzato durante questa prima giornata dell’Amazon Prime Day, insieme a un riepilogo delle offerte che vi abbiamo segnalato nel corso della giornata.

Vi ricordiamo di seguire anche il nostro canale Telegram dove trovate anche numerose offerte lampo, e di consultare anche l’articolo di riepilogo che abbiamo pubblicato su TuttoAndroid, con le migliori offerte relative a smartphone e accessori.