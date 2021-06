Ecco una Build PC al risparmio con le offerte del Prime Day

Da oltre mezza giornata è iniziata l’edizione 2021 dell’Amazon Prime Day, l’evento che per 48 ore offrirà sconti strepitosi a tutti gli iscritti al programma Amazon Prime. Sono decine di migliaia i prodotti in promozione e tra questi figurano anche numerosi componenti ideali per realizzare una build PC a basso costo.

Una build PC al risparmio in attesa delle GPU

Abbiamo dunque selezionato una serie di componenti adatti a realizzare una build di tutto rispetto, senza però spendere cifre folli, perfetta per l’uso quotidiano, che si tratti di studio o di lavoro, e pronta per ospitare una GPI di alto livello, come una RTX 3060, una RTX 3060Ti o una Radeon 6700 XT non appena saranno disponibili a prezzo ragionevoli.

A questo proposito vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dove vi segnaleremo tempestivamente la disponibilità di GPU in offerta o comunque a prezzi ragionevoli. Vediamo dunque di scoprire nel dettaglio i componenti che abbiamo selezionato per voi, una lista che potrete ovviamente arricchire con alcuni accessori, tipo sistemi LED, ventole aggiuntive e molto altro, a seconda delle vostre necessità.

Partiamo con un case Corsair 4000D, con pannello in vetro temperato, ampio spazio interno per le vostre necessità e due ventole da 120 mm incluse. Abbiamo il sistema di gestione dei cavi RapidRoute di Corsair e la possibilità di installare fino a 6 ventole da 120 mm o 4 ventole da 140 mm, oltre naturalmente a diversi radiatori.

Il sistema di alimentazione scelto è un MSI MPG A650GF da 650 watt, modulare con certificazione 80 PLUS Gold, con supporto alle schede RTX. Ha una garanzia di ben 10 anni e utilizza condensatori ad alte prestazioni realizzati in Giappone. I connettori di CPU, GPU e MB utilizzano terminali in rame, in grado di supportare potenze superiori rispetto ai tradizionali terminali in bronzo.

Per mantenere sotto controllo le temperature del sistema abbiamo scelto un sistema di raffreddamento a liquido DEEP COOL Castle 240 RGB V2-build-APD, con radiatore da 240 mm e due ventole da 120 mm, compatibile sia con socket Intel che AMD.

Come scheda madre abbiamo optato per una ASUS TUF Gaming B550-PLUS microATX B550, per CPU Ryzen AM4, con WiFi 6, dissipatori e completa di microfono per il gaming, o per chiamate VOIP di lavoro. È inoltre dotata di uscite HDMI e Display Port e slot PCIe 4.0 M.2.

La CPU è una AMD Ryzen 5 5600X, con 6 core/12 thread e frequenza operativa fino a 4,6 GHz con 4 MB di cache e un consumo di 65 watt, affiancata da 16 GB di RAM DDR4 Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4R, in due moduli da 8 GB, con dissipatore integrato, a 3 GHz, e da un SSD NVMe PCI3 M.2 da 500 GB Crucial P2 CT500P2SSD8.

Ecco dunque tutti i link per l’acquisto, con i relativi prezzi, che portano a un totale di 797,84 euro, davvero niente male.

Ovviamente nella maggior parte dei casi di tratta di offerte riservate agli iscritti al programma Amazon Prime, e valide solo fino alle 23:59 di domani 22 giugno, pertanto se siete interessati non fatevi sfuggire queste occasioni. E non dimenticate di dare un’occhiata alle nostre pagine dedicate alle offerte del Prime Day, potreste scoprire qualche altra occasione o componenti diversi da quelli che abbiamo selezionato per voi.

Offerte per categoria