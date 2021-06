Più del 40% di sconto per questo smart TV LG da 50″ 4K

Amazon Prime Day è finalmente disponibile da qualche ora e in queste ore stiamo sondando il terreno per consigliarvi solo le occasioni più ghiotte per fare affari d’oro. Se siete alla ricerca di un nuovo smart TV per il salone di casa, non possiamo non consigliarvi l’ottimo LG NanoCell 50NANO806PA.

44% di sconto per un ottimo smart TV

Si tratta di uno smart TV con tecnologia NanoCell costituito da un incredibile pannello a risoluzione 4K Ultra HD da 50″. Il processore quad core è ideale per la riproduzione di contenuti ad altissima risoluzione, in quanto è ottimizzato per ridurre il rumore nelle immagini e per riprodurre ad alta risoluzione anche le immagini a dettagli bassi.

Liberamente gestibile a scelta tra Google Assistant e Amazon Alexa, lo smart TV di LG garantisce l’accesso immediato alle più importanti piattaforme streaming del momento tra cui Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube, i canali LG e molto altro. Infine, il supporto alle tecnologie HGiG e ALLM offrono ore e ore di gaming immersivo per chi ama giocare su smart TV ad alta risoluzione.

LG NanoCell 50NANO806PA è disponibile in sconto fino a domani al prezzo di 499 euro, anziché 899 euro, con uno sconto pari al 44%.

Acquista LG NanoCell 50NANO806PA in sconto



Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa ai TV in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smart TV del mese.



Offerte per categoria