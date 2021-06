Tanti iPhone, Apple Watch e cuffie Beats tra le offerte dell’Amazon Prime Day 2021

L’Amazon Prime Day 2021 ci regala tante offerte su una miriade di prodotti, e tra questi potevano secondo voi mancare quelli targati Apple? Ovviamente no e infatti troviamo tanti sconti su iPhone, cuffie Beats, Apple Watch e non solo: pronti ad andare a scoprirli tutti?

Migliori offerte Apple Amazon Prime Day – 21 e 22 giugno 2021

Le offerte dell’Amazon Prime Day sono valide fino alle 23:59 di domani, 22 giugno 2021, salvo esaurimento scorte: toccano anche diversi prodotti Apple, soprattutto gli iPhone di ultima generazione come iPhone 12 e iPhone 12 mini, disponibili in varie colorazioni e tagli di memoria. Se siete appassionati di musica troviamo anche le cuffie Beats in promozione, mentre per i più “tech” ci sono diversi modelli di Apple Watch, sia GPS sia GPS+Cellular.

Ecco le migliori offerte Apple dell’Amazon Prime Day 2021, suddivise per categoria:

Offerte iPhone Amazon Prime Day 2021

Offerte cuffie Apple Amazon Prime Day 2021

Offerte Apple Watch Amazon Prime Day 2021

Altre offerte Apple Amazon Prime Day 2021

Queste dunque le offerte sui prodotti targati Apple dell'Amazon Prime Day 2021.

