Trony accoglie la primavera con un pieno di offerte: ecco le migliori

La primavera è arrivata e stanno fiorendo le offerte: nella giornata di oggi, 25 marzo 2021, la nota catena di elettronica di consumo Trony ha attivato ben tre volantini promozionali: “Fuori Tutto” – specifico per Lombardia, Piemonte, Toscana e Affi –, “Il meno caro lo paghi la metà” in Sardegna e “Pulizie di primavera” in Campania.

Se in questi giorni a catturare l’attenzione sono state soprattutto le Offerte di Primavera di Amazon, adesso andiamo dunque a scoprire le proposte di Trony.

Offerte “Fuori Tutto” di Trony (25 marzo – 15 aprile)

Il volantino “Fuori Tutto” sarà attivo da oggi fino al 15 aprile nei punti vendita Trony dislocati in Lombardia, Piemonte, Toscana e ad Affi. Ecco alcune delle offerte più interessanti in esso comprese:

Queste e tante altre offerte, inclusi numerosi elettrodomestici, sono visibili nella galleria seguente.

Offerte “Il meno caro lo paghi la metà” di Trony (25 marzo – 11 aprile 2021)

Il volantino “Il meno caro lo paghi la metà” sarà attivo da oggi fino al 11 aprile nei punti vendita Trony presenti in Sardegna.

La promozione da cui deriva il titolo prevede che, acquistando un grande elettrodomestico da almeno 499 o un televisore da almeno 599 euro tra quelli evidenziati e un secondo prodotto, il cliente abbia diritto ad uno sconto del 50% su quello meno caro direttamente in cassa.

Ecco le offerte più interessanti ottenibili sfruttando la promozione -50% sul meno caro:

Sony KD-48A9 a 849,50 euro

Sony KD-49XH8596 a 399,50 euro

Sony KD-65XH9096 a 649,50 euro

Panasonic OLED TX-55HZ1000E a 749,50 euro

Panasonic TX-58HX8E a 399,50 euro

TCL 55P615 a 249,50 euro

TCL 65P615 a 349,50 euro

LG OLED55GX6LA a 999,50 euro

LG OLED65CX6LA a 999,50 euro

LG 49NANO816 a 274,50 euro

LG 49UN7400 a 239,50 euro

LG 43UN7300 a 199,50 euro

Samsung QLED 8K Q800T a 1149,50 euro

Samsung QLED 8K Q700T a 724,50 euro

Samsung QLED 4K Q90T a 649,50 euro

Samsung QLED 4K Q60T a 374,50 euro

Samsung UHD TU8070 a 824,50 euro

Altre offerte:

Lenovo 15ADA05 a 499 euro

Lenovo 15IIL05 a 569 euro

HP 14SFQ0013NL a 349 euro

Acer A51544GR2XN a 829 euro

Lenovo T14THINKPAD a 999 euro

HP AIO 24 a 599 euro

Lenovo Ideacentre 3 a 499 euro

Apple iPad 2020 a 389 euro

Huawei MediaPad T5 10 a 189 euro

Lenovo Tab M10 da 149 euro

OPPO A73 5G a 249,90 euro

OPPO A15 a 129,90 euro

Motorola Moto G30 a 219,90 euro

vivo Y70 a 229,90 euro

Samsung Galaxy A52 a 379 euro

Samsung Galaxy A72 a 499 euro

OPPO Find X3 Pro a 1149 euro

OPPO Find X3 Neo a 799 euro

OPPO Find X3 Lite a 499 euro

Apple iPhone 12 a 899 euro

Apple Watch SE da 309 euro

Xiaomi Mi Smart Band 5 a 29,90 euro

Huawei Watch Fit a 89,90 euro

Garmin vivoactive 4 a 239,90 euro

Tutte le offerte e l’elenco dei punti vendita aderenti sono visibili nella galleria seguente.

Offerte “Pulizie di primavera” di Trony (25 marzo – 10 aprile 2021)

Il volantino “Pulizie di primavera” sarà attivo da oggi fino al 10 aprile nei punti vendita Trony presenti in Campania e prevede uno speciale sui piccoli elettrodomestici.

Ecco alcune delle offerte in esso comprese:

Tutte le offerte sono visibili nella galleria seguente.